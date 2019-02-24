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انعقاد مجلس الأعمال المصرى الجنوب أفريقى لزيادة التعاون الاقتصادى مارس المقبل

الأحد، 24 فبراير 2019 06:00 ص
انعقاد مجلس الأعمال المصرى الجنوب أفريقى لزيادة التعاون الاقتصادى مارس المقبل المهندس عمرو نصار وزير الصناعة
كتب – إسلام سعيد
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تنعقد فعاليات مجلس الأعمال المصرى الجنوب أفريقى، فى كيب تاون، بالتزامن مع البعثة التجارية التى يتم تنظيمها من قبل الهيئة العامة لتنمية الصادرات واتحاد الصناعات خلال الفترة من 13-20 مارس المقبل للترويج للصناعات المصرية، وفق مصدر فى الهيئة العامة لتنمية الصادرات.

تأتى هذه البعثة فى إطار خطة توسع المنتجات المصرية فى السوق الأفريقى ومحاولة التواصل مع الدول الأفريقية لتعريفها بالإمكانيات المصرية فى الصناعة، وكذلك التعرف على تلك الأسواق وكذلك احتياجاتها.

من المقرر أن تشارك 20 شركة خلال فعاليات البعثة من مختلف القطاعات الصناعية باجتماعات مجلس الأعمال، بهدف زيادة التعاون الاقتصادى بين البلدين والتعرف على الامكانيات المتاحة وكذلك تعريفهم بالإمكانيات المصرية وتبادل الخبرات وبحث نقاط التعاون بين البلدين.

 


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