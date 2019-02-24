انطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال فى الشرقية وأسيوط و شمال سيناء والبحر الأحمر والوادى الجديد والأقصر (صور)

المحافظات- إيمان مهنى- هيثم البدرى - ماهر أبو نور - عماد عرفة - محمد حسين - أحمد مرعى

انطلقت الحملة القومية للتطيعم ضد مرض شلل الأطفال فى عدد من المحافظات، ففى محافظة الشرقية، بدأت فرق التطعيم اليوم الأحد، تطعيم جميع الأطفال من عمر يوم إلى 5 سنوات بهدف الحفاظ على مصر خالية من المرض ولرفع المناعه المجتمعية للأطفال.

وأعطى الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، إشارة بدء تنفيذ الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال وبحضور اللواء علاء رشاد السكرتير العام المساعد واللواء السعيد عبد المعطى الخبير الوطنى للتنمية المحلية والدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة، والأستاذ رمضان عبد الحميد وكيل أول وزارة التربية والتعليم.

أوضح محافظ الشرقية، أن الحملة تستهدف تطعيم 1123472 طفل من خلال2253 فريق طبى ثابت ومتحرك، مشيراً إلى أن الحملة سوف تبدأ من الساعه الثامنة صباحاً وحتى الثامنة مساءاً من شقة إلى شقة ومن منزل إلى منزل من خلال فرق طبية مدربة وجهزة لتطعيم الأطفال بالمجان.

أضاف محافظ الشرقية، أنه تم إعداد خطة عمل بالتنسيق بين مديرية الشئون الصحية والجهات المعنية لضمان نجاح تنفيذ الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال ولتحقيق المستهدف منها، مشيراً إلى أنه تم التنبيه على رؤساء المراكز والمدن والوحدات المحلية القروية لمد يد العون وتيسير الإجراءات ومرافقة الحملة بالقرى والتوابع والعزب للوصول إلى كل مكان داخل محافظة الشرقية.

ومن جانبه أوضح الدكتور هشام مسعود بأن الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال تستمر لمدة 4 أيام من خلال فريق عمل طبى مدرب ومجهز مقسم إلى (501) فريق ثابت بالوحدات الصحية ومكاتب الصحة والمستشفيات ومحطات القطار بالمحافظة، و(1752) فريق متحرك يقوم بالتطعيم من منزل إلى منزل، والتطعيم بالمجان وهو عبارة عن نقطتين بالفم لجميع الأطفال المصريين وغير المصريين.

وفى محافظة شمال سيناء، أعلنت مديرية الصحة بشمال سيناء اليوم انطلاق تنفيذ الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال بكافة مدن وقرى المحافظة من اليوم ولمدة 4 أيام قادمة، وتستهدف الحملة تطعيم 52 ألف طفل وطفلة من عمر يوم حتى 5 سنوات، ويتم التطعيم فى جميع الوحدات الصحية والمراكز الحضرية والمستشفيات على مستوى المحافظة، والفرق الثابتة والمتحركة فى التجمعات والمناطق والأحياء المختلفة.



وفى محافظة أسيوط، تفقد اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط اليوم المركز الصحى بمدينة الأربعين بنطاق حى غرب أسيوط للاطمئنان على انتظام سير العمل فى تنفيذ برنامج الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال والتى بدأت اليوم وتستمر لمدة 4 أيام حتى الأربعاء 27 فبراير الجارى وتستهدف تطعيم ما يقرب من 787 ألف و121 طفلاً على مستوى المحافظة بالكامل من عمر يوم وحتى عمر 5 سنوات.. رافقه خلال الجولة نبيل الطيبى سكرتير عام المحافظة المساعد والدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة والدكتور أسامة حجازى وكيل مديرية الصحة لشئون الرعاية الأساسية.

وأكد المحافظ، أن الدولة حريصة على صحة أبنائها وتوفير الطعوم ضد الأمراض المختلفة لافتًا إلى ضرورة الاستمرار فى حملات التوعية للمواطنين بأهمية حملات التطعيم للحفاظ على أبنائنا من مخاطر الإصابة بالأمراض بشكل عام مطالبًا الأجهزة التنفيذية والمواطنين بالتعاون مع الحملة للوصول إلى تحقيق المستهدف من هذه الخطة وإعلان مصر خالية من مرض شلل الأطفال.

وقال محافظ أسيوط أن إجمالى عدد الفرق المشاركة فى تغطية الحملة 2411 فرقة منهم 2142 فرقة متحركة للمرور على المنازل طبقًا لخريطة وخط سير معد مسبقًا و269 فرقة ثابتة بالمراكز الصحية ومكاتب الصحة والوحدات الريفية ومراكز رعاية الأمومة والطفولة والميادين العامة ومواقف التجمعات كـ (محطات السكك الحديدية - محطات الأتوبيس –الأسواق) وغيرها وذلك لتطعيم جميع الأطفال أياً كان محل ميلادهم (مصريين ـــ غير مصريين) موجهًا بضرورة مراعاة الدقة فى أعمال التطعيم والحرص على سلامة الطعوم وحفظها بطرق صحيحة وآمنة مشددًا على الفرق المتنقلة بإتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والوصول للبيوت داخل القرى والنجوع والعزب لتطعيم الأطفال.

من جانبه أوضح الدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة بأسيوط أن الحملة شهدت إقبالًا كبيرًا فى أول يوم لها وتستهدف الوصول إلى 787121 طفل ويتم التطعيم بإعطاء الطفل نقطتين على طرف اللسان من طعم شلل الأطفال (سابين) ويتم تسجيل جميع الأطفال الذين تم تطعيمهم والتأكد من صلاحية كل زجاجة عن طريق الراصد الموجود عليها لافتا أنه تم تجهيز 2411 فرق ثابتة ومتحركة كل فرقة تتكون من ممرض ومدخل بيانات ويشرف عليم 938 مشرف منها 536 مشرف لصيق لكل 4 فرق و167 مشرف إدارة و219 مشرف عام و28 مشرف مديرية ويبدأ عمل الحملة من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الساعة الرابعة عصرًا للوصول إلى جميع الأطفال المستهدفين لافتا إلى أن الطُعم آمن وليس له أى أثار جانبية ولا يوجد أى موانع للتطعيم مؤكدًا توفير 605 ألف و189 جرعة تطعيم تقريبًا.

بينما فى محافظة الوادى الجديد، أعلنت الدكتورة السيدة مشرف وكيل وزارة الصحة بالوادى الجديد صباح اليوم، انطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال التى تنفذها وزارة الصحة والسكان فى الفترة من 24 وحتى 27 فبراير الجارى، لتطعيم الأطفال من سن يوم وحتى 5 سنوات.

وقالت مشرف فى بيان لها أنه سيتم التطعيم من خلال فرق ثابتة بالوحدات الصحية المحافظة تعمل من الساعة الثامنة صباحُا وحتى الثامنة مساءً بالإضافة إلى فرق متحركة بالمنازل تعمل من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الخامسة عصرًا وذلك لضمان نجاح الحملة وتحقيق المستهدف منها لحماية أطفال المحافظة، لافتة إلى أن إجمالى الأطفال المستهدفين بالتطعيم يبلغ 39 الف طفل على مستوى المحافظة، بمشاركة 270فرقة ثابتة ومتحركة و 35 طبيب بالاضافة إلى مشرفى الادارات الصحية ومشرفى المديرية البالغ عددهم 43 مشرف.

وفى محافظة البحر الأحمر، انطلقت صباح اليوم الأحد الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الاطفال بمحافظة البحر الأحمر بجميع مدن المحافظة بدا من اليوم حتى الأربعاء المقبل.

وأعلن تامر مرعى وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، أن الحملة تستهدف 67 الف و552 طفل بالبحر الأحمر بجميع مدن المحافظة.

واضاف وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، أن هناك 260 فرقة تجوب شوارع المحافظة لتطعيم الاطفال بالبحر الأحمر، ما بين فرق متحركة وثابتة، حيث تم توزيع تلك الفرق على جميع مناطق المحافظة.

أعلنت مديرية الشئون الصحية بمحافظة الأقصر بقيادة الدكتور السيد عبد الجواد وكيل الوزارة، عن البدء فى برنامج الحملة القومية ضد شلل الأطفال بالأقصر للحفاظ على مصر خالية منه، وذلك تحت رعاية وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، ومحافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، حيث إستعدت المديرية بكل قوتها لتغطية كل المراكز والقرى بالمحافظة.

ويقول الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بالأقصر، أن الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الاطفال لتطعيم جميع الاطفال من عمر يوم وحتى خمس سنوات التطعيم لجميع الاطفال المصريين وغير المصريين فى الفتره من 24 وحتى 28 فبراير الجارى، لمدة 5 أيام، حيث سيتم التطعيم عن طريق الفرق المتحركه إلى جميع المنازل والفرق الثابته بمكاتب الصحه والوحدات الصحيه ومراكز رعايه الامومه والطفوله، بالإضافة إلى الفرق الموجوده فى اماكن التجمعات مثل الأسواق والمواقف العمومية وغيرها المختاره من قبل المكاتب والوحدات والإدارات التابعه للمديرية.

وأضاف الدكتور السيد عبد الجواد، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن الحملة تستهدف الأطفال من سن يوم حتى 5 سنوات، ويقدر عددهم بأكثر من 190 ألف طفل، وأن حملات التطعيم ضد شلل الأطفال تستهدف رفع الحالة المناعية للأطفال دون الخامسة، واستمرار الحفاظ على مصر خالية من مرض شلل الأطفال، موضحاً أن التطعيم يتم من خلال 700 فرقة طبية من مديرية الصحة، موزعة على كل المدن والقرى، بواقع 584 فرقة متحركة و116 فرقة ثابتة، وداخل المستشفيات والوحدات الصحية، ومراكز الأمومة والطفولة، لضمان الوصول لكل الأطفال المستهدفين من حملة التطعيم ضد شلل الأطفال.

ومن جانبه يقول الدكتور زكريا الحداد مدير الإدارة الصحية بمدينة إسنا، أن الحملة إنطلقت فى 42 وحدة صحية فى إسنا وقرها مع المنازل المواطنين والشوارع والميداين والحضانات والجمعيات والمدارس، مع الفرق التمريضية الموزعة على 250 فرقة للحملة، وكل فرقه تتكون من ممرضة وكاتب ورائده الموضوع لشرح كيفية التطعيم للأهالى وأهميته.

وأكد الدكتور زكريا الحداد لـ"اليوم السابع"، على أهمية التطعيم ضد شلل الأطفال من عمر يوم حتى 5 سنوات، لافتا إلى أنه لا يوجد موانع للتطعيم سوى للأطفال المصابين بأمراض نقص المناعة ويتلقون أدوية لذلك، وأنه يمكن تأجيل تطعيم الأطفال المصابين بأمراض حادة وارتفاع فى درجة الحرارة لحين زوال الأعراض المرضية.



محافظ الشرقية بحملة التطعيم ضد مرض شلل الأطفال



محافظ الشرقية بحملة التطعيم ضد مرض شلل الأطفال



محافظ الشرقية بحملة التطعيم ضد مرض شلل الأطفال



محافظ الشرقية بحملة التطعيم ضد مرض شلل الأطفال



الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الاطفال بالبحر الأحمر (1)



الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الاطفال بالبحر الأحمر (2)



الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الاطفال بالبحر الأحمر (3)



الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الاطفال بالبحر الأحمر (4)



الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الاطفال بالبحر الأحمر (5)



الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الاطفال بالبحر الأحمر (6)



الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الاطفال بالبحر الأحمر (7)



أسيوط



بدء حملة التطعيم ضد شلل الأطفال (1)



بدء حملة التطعيم ضد شلل الأطفال (2)



بدء حملة التطعيم ضد شلل الأطفال (3)



بدء حملة التطعيم ضد شلل الأطفال (4)



بدء حملة التطعيم ضد شلل الأطفال (5)



بدء حملة التطعيم ضد شلل الأطفال (6)



بدء حملة التطعيم ضد شلل الأطفال (7)



بدء حملة التطعيم ضد شلل الأطفال (8)



بدء حملة التطعيم ضد شلل الأطفال (9)



بدء حملة التطعيم ضد شلل الأطفال (10)



إنطلاق الحملة القومية ضد شلل الأطفال بمحافظة الأقصر لتطعيم أكثر من 190 ألف طفل (1)



إنطلاق الحملة القومية ضد شلل الأطفال بمحافظة الأقصر لتطعيم أكثر من 190 ألف طفل (2)



إنطلاق الحملة القومية ضد شلل الأطفال بمحافظة الأقصر لتطعيم أكثر من 190 ألف طفل (3)



إنطلاق الحملة القومية ضد شلل الأطفال بمحافظة الأقصر لتطعيم أكثر من 190 ألف طفل (4)



إنطلاق الحملة القومية ضد شلل الأطفال بمحافظة الأقصر لتطعيم أكثر من 190 ألف طفل (5)