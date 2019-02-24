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اليوم.. وزيرة الصحة تطلق الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال من بورسعيد

الأحد، 24 فبراير 2019 02:30 ص
اليوم.. وزيرة الصحة تطلق الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال من بورسعيد للتطعيم ضد مرض شلل الاطفال
كتب وليد عبد السلام
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تُطلق الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان،اليوم الأحد، الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال من عمر يوم إلى 5 أعوام، من محافظة بورسعيد.

ومن المقرر أن تتفقد وزيرة الصحة عقب ذلك عددا من المنشآت الطبية بمحافظة بورسعيد قبيل تطبيق اجراءات منظومة التأمين الصحي الجديد.

وتستمر الحملة 4 أيام، بجميع المحافظات، وتشمل الأطفال المصريين وغير المصريين في تلك الفئة العمرية المتواجدين على أرض مصر، على أن يجرى التطعيم بالمجان تماما.

وتستهدف الحملة تطعيم 16.5 مليون طفل، بهدف الحفاظ على مصر خالية من مرض شلل الأطفال.

وتعمل الفرق الطبية في الحملة على مدار الأيام الأربعة من الثامنة صباحاً حتى الخامسة مساءً، ويشارك فيها 90 ألف فرد من الفرق الطبية بالحملة.


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وزيرة الصحة تطلق الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال من بورسعيد..غداً

هالة زايد

وزيرة الصحة

شلل الأطفال

بورسعيد




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