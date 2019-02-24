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اليوم.. انطلاق مبادرة "صنايعية مصر" بجامعة بنها فى 5 كليات لمدة أسبوعين

الأحد، 24 فبراير 2019 12:00 ص
اليوم.. انطلاق مبادرة "صنايعية مصر" بجامعة بنها فى 5 كليات لمدة أسبوعين الدكتور حسين المغربى القائم بأعمال رئيس الجامعة
القليوبية - إبراهيم سالم
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تنطلق، اليوم الأحد، فى جامعة بنها فعاليات مبادرة "صنايعية مصر" تحت رعاية الدكتور حسين المغربى القائم بأعمال رئيس الجامعة، ويشرف على تنفيذ المبادرة الدكتور هشام البطش والدكتورة إيمان البيطار المشرفين على قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وقال الدكتور المغربى، إن تنفيذ المبادرة فى جامعة بنها يأتى من خلال تدريب وتأهيل شباب محافظة القليوبية وطلاب الجامعة والتعليم الفنى، بالإضافة لأصحاب الأعمال اليدوية والحرف اليدوية والمهن المختلفة مثل الكهرباء والسباكة والنجارة، مشيرا إلى أن البرامج التدريبية التى أعدتها الجامعة تأتى تنفيذا لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى "صنايعية مصر"، لمواكبة احتياجات سوق العمل من العمالة المدربة، حيث يعانى المجتمع من عدم كفاية عدد الصنايعية المهرة وارتفاع مطالبهم المالية.

ومن جانبه قال الدكتور هشام البطش، إنه من المقرر تنفيذ المبادرة بكليات الهندسة بشبرا والهندسة ببنها والتربية النوعية والعلوم والحاسبات والمعلومات والفنون التطبيقية، مضيفا أنه تم إعداد برامج تدريبية على مدى أسبوعين بواقع 30 ساعة تدريبية.

وأضافت الدكتورة إيمان البيطار أن جميع البرامج التدريبية سيتم تنفيذها مجانا وتعطى الجامعة فى نهاية فترة التدريب شهادة للمتدربين باجتياز برنامج التدريب.


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