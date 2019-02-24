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الهند تفرض حظرا ببعض مناطق كشمير لتجنب اندلاع مظاهرات لعناصر انفصالية

الأحد، 24 فبراير 2019 01:56 م
الهند تفرض حظرا ببعض مناطق كشمير لتجنب اندلاع مظاهرات لعناصر انفصالية الشرطة الهندية ـ صورة أرشيفية
نيودلهى(أ ش أ)
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فرضت السلطات الهندية الحظر فى بعض مناطق مدينة سريناجار عاصمة إقليم كشمير، للحيلولة دون اندلاع مظاهرات دعت لها العناصر الانفصالية.

وذكرت قناة (أنديا تى فى) الهندية، اليوم الأحد، أنه تم نشر قوات الشرطة والقوات شبه العسكرية فى مختلف أرجاء المدينة للحفاظ على القانون والنظام.

وكانت السلطات الهندية قد اعتقلت ما لا يقل عن 400 من قادة ونشطاء كشمير، مما زاد المخاوف من اندلاع احتجاجات مناهضة للهند.

يذكر أن إقليم كشمير متنازع عليه منذ استقلال باكستان والهند عن بريطانيا عام 1947، حيث يتنازع البلدان للسيطرة عليه، فأصبح هناك شطران، شطر هندى باسم ولاية "جامو وكشمير"، وآخر باكستانى باسم "آزاد جامو وكشمير".

 


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