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الناخبون يتوافدون على انتخابات الرئاسة بالسنغال.. ومراقبون: الأوفر حظا ماكى سال

الأحد، 24 فبراير 2019 11:30 ص
الناخبون يتوافدون على انتخابات الرئاسة بالسنغال.. ومراقبون: الأوفر حظا ماكى سال ماكى سال
هناء أبو العز
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استمر الناخبون بالانتخابات الرئاسية فى السنغال بالتوافد على مقار الاقتراع للإدلاء بأصواتهم، التى يتنافس عليها 5 مرشحين أقربهم للفوز الرئيس السنغالى المنتهى ولايته ماكى سال، حسب توقعات المراقبون، بعد تحقيقه نموا اقتصاديا قويا خلال فترة رئاسته الأولى للبلاد.

وكان المجلس الدستورى السنغالى، قد وافق على خمسة مرشحين لخوض انتخابات الرئاسة السنغالية، وهم  الرئيس ماكى صال - المنتهية ولايته- وكل من: عثمان صونجو، وإدريس سك، وعيسى صال، وماديكا إنيانج" للانتخابات المقبلة.

كما رفض المجلس ملف ترشح نجل الرئيس السابق كريم واد، وعمدة (داكار) السابق خليفة صال، بسبب إدانتهما فى قضايا "تربح غير مشروع ونهب المال العام".

وقد نما الاقتصاد السنغالى الصغير الذى يعتمد على تصدير الأسماك أكثر من 6% العام الماضى فيما يعد واحدا من أعلى معدلات النمو فى أفريقيا نتيجة بناء خط جديد للسكك الحديدية ومشروعات أخرى.

ويبلغ عدد الناخبين المسجلين 6.6 مليون شخص، ومن المقرر أن تغلق مراكز الاقتراع أبوبها فى الساعة السادسة مساء، ومعرفة النتائج الرسمية يوم الجمعة على أن تجرى جولة الإعادة بين أكثر مرشحين اثنين حصلا على أصوات فى 24 مارس إذا لم يحصل أى مرشح على أغلبية.

 


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