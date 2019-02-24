النائبة سعاد المصري ترافق وزيرة الصحة خلال زيارتها بورسعيد

كتب محمد أبو عوض

حرصت البرلمانية سعاد المصري نائبة بورسعيد ، على مرافقة الدكتورة هالة زايد خلال زيارتها لمحافظة بورسعيد ، اليوم الأحد ، لتفقد عدد من المنشأت الطبية بالمحافظة.

وتفقدت الوزيرة والنائبة عدداً من المنشأت الطبية التي تنضم إلى منظومة التامين الصحي الشامل، واطمئنتا علي سير العمل بالمعدلات المطلوبة ، وبحثا موقف التامين الصحي الشامل، وذلك استعداداً لانطلاق المنظومة في منتصف عام 2019.

وأشادت النائبة سعاد المصري بالمستوي الذي وصلت اليه المستشفيات ببورسعيد، وأكدت سعاد المصري ان التأمين الصحي الشامل سيوفر خدمة طبية متميزة لابناء بورسعيد .

وطالبت النائبة خلال زيارتها للمنشأت الطبية بان يعمل الجميع من اجل صحة المواطن ، واكدت اهتمامها الكامل بملف الصحة، مؤكدة أن الملف من أهم الملفات التي تعمل من أجلها.

يذكر أن النائبة سعاد المصري قد حصلت من قبل علي موافقة من وزير التعليم العالي بنقل الأجهزة الطبية الموردة من جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بوزارة الدفاع لجامعة بورسعيد والتي تبلغ قيمتها 35 مليون جنيهاً لصالح كلية الطب بمستشفى جامعة بورسعيد، إلى مستشفيات مديرية الشئون الصحية ببورسعيد، لاستخدامها فى خدمة أبناء بورسعيد، لحين الانتهاء من المستشفى الجامعى ببورسعيد.

كما نجحت النائبة خلال عملها البرلماني فى توفير جهاز أشعة مقطعية لخدمة ابناء مدينة بورفؤاد ، مشيرة إلى أن صحة المصريين وأبناء بورسعيد وخاصة الفقراء يجب أن تكون على رأس اولويات واهتمامات الجميع.