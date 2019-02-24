الملك سلمان بالقمة العربية الأوروبية: قضية فلسطين القضية الأولى للدول العربية

كتب إبراهيم حسان

قال الملك سلمان بن عبد العزيز، ملك المملكة العربية السعودية، إنه يطيب له أن يتقدم بالشكر والتقدير لفخامة أخيه الرئيس عبد الفتاح السيسى على القمة العربية الأوروبية، متمنيا له النجاح والتوفيق، ومشيدا بالعلاقات التاريخية بين العالم العربى والاتحاد الأوروبى، فى أبعادها المختلفة السياسية والاقتصادية والأمنية والثقافية.

وأضاف الملك سلمان، خلال كلمته بالقمة العربية الأوروبية الأولى بشرم الشيخ، أنه يتمنى أن تسهم القمة فى تعزيز جميع المجالات لتحقيق المصالح المشتركة، مضيفا أن القضية الفلسطينية هى القضية الأولى للدول العربية، مؤكدا على موقف المملكة الثابت تجاه كافة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطينى، وعلى رأسها إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.