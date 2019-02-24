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المشدد لشقيقين لإدانتهما بقتل تاجر بالفيوم بسبب خلافات ثأرية

الأحد، 24 فبراير 2019 01:10 م
المشدد لشقيقين لإدانتهما بقتل تاجر بالفيوم بسبب خلافات ثأرية حبس - ارشيفية
الفيوم – رباب الجالي
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حكمت محكمة جنايات الفيوم، برئاسة المستشار ياسر محرم، رئيس محكمة جنايات الفيوم، وعضوية كل من المستشارين أحمد على إبراهيم، ومحمود أحمد، وسكرتارية شعبان عجمى وصالح كيلاني، بالسجن المشدد لشقيقين 15 سنة، وإلزامهما بالمصاريف، لإدانتهما بقتل تاجر رخام في ورشة والده بمدينة الفيوم، بإطلاق الأعيرة النارية عليه بسبب خلافات ثأرية بينهم.
 
وتعود وقائع الدعوى، التي قيدت برقم 33795 لسنة 2014م، إلى 10 أكتوبر 2013م بدائرة قسم الفيوم، عندما توجه كل من المتهمين "معوض ح" ، وشقيقه "أحمد" إلى محل المجني عليه، "محمد ع ع " عمدا مع سبق الإصرار والترصد لخلافاتهم الثأرية، بأن ترصداه حتى وصل محل الرخام المملوك لوالده، وبحوزتهما بندقية آلية، وأطلق كل منهما صوبه أعيرة نارية محدثين إصاباته التي أودت بحياته.
 
كانت مستشفى الفيوم العام، استقبلت المجني عليه "جثة هامدة" وعمره 28 سنة-عامل بمحل والده، بمنطقة الصيفية بمدينة الفيوم، وتبين حدوث انفجار تام بالرأس وإصابات بالقدم اليسرى، وانتقل ضباط قسم شرطة الفيوم إلى مكان الواقعة، واستمعوا إلى شهود الواقعة الذين دلوا على أن المتهمين هما مرتكبي الواقعة.
 
وتوصلت تحريات المباحث، إلى أن مرتكبي الواقعة، قتلا المجني عليه عمدا مع سبق الإصرار وتربصا به حتى وصل إلى محل تجارة الرخام الخاص بوالده، فاقتحموا المحل وأطلقوا عليه أعيرة نارية من أسلحة نارية آلية كانت بحوزتهما لهذا الغرض، فأردوه قتيلا بسبب خلافات ثأرية، لأن شقيقة المجني عليه كانت متزوجة من شقيق المتهمين وتوفي عقب فترة قصيرة من الزواج، واعتقدا أنها السبب في وفاته، فقررا قتل المجني عليه انتقاما منه ومن أسرته.
 
وباشرت النيابة العامة التحقيق في الواقعة خلال عدة أشهر، ثم أحالتها إلى محكمة جنايات الفيوم، والتي تداولت الدعوى في عدة جلسات، وحضرا المحامي عنهما بموجب التوكيل في الجلسة الأخيرة، والتي أصدرت فيها حكمها السابق.
 
 
 
 
 

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