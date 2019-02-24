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المرور: تطوير طريق الواحات بإنشاء 6 كبارى مشاة و9 تقاطعات

الأحد، 24 فبراير 2019 07:11 ص
المرور: تطوير طريق الواحات بإنشاء 6 كبارى مشاة و9 تقاطعات كوبرى مشاه - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
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قال مصدر أمنى، أن إدارة المرور تشرف على أعمال تطوير بطريق الواحات خلال الفترة المقبلة، تشمل توسعة الطريق بإضافة حارتين كل منها بعرض 14 متر مع إنشاء دورانات والعمل على إنشاء أنفاق لخدمة الطريق، مع تكثيف انتشار الخدمات أعلى الطرق لسحب أى كثافات مرورية مع إنشاء طريقى خدمة بعرض 16.2 متر للطريق، على جانبى طريق الواحات بطول حوالى 28 كم تقريبا تبدأ شرقا بالقرب من حدائق الأهرام، وتنتهى غربا بعد مصانع الشرقية للدخان، ويضم كل طريق خدمة 3 حارات مرور بعرض 3.6 متر للحارة، ويشمل المشروع تقاطعات حرة.

وأضاف المصدر، أن أعمال التطوير تشمل إنشاء تقاطعات حرة منها طريق داعم على جانبى طريق الواحات الرئيسى، يتسع لـ3 حارات مرورية لكل اتجاه بطول حوالى 30 كم، بدءاً من التقاطع مع طريق الفيوم الصحراوى حتى التقاطع مع الطريق الدائرى لمدينة السادس من أكتوبر، مع تدعيم المنطقة بكافة الخدمات المرورية اللازمة خلال فترة الأعمال.

واستطرد المصدر، أنه سيتم إنشاء تقاطع علوى حر عند المحطة 350 لإلغاء تقاطع طريق الواحات مع دائرى أكتوبر، وامتداده حتى محور روض الفرج، وتقاطع علوى حر عند المحطة 600 بمحيط منطقة الإسكان، كما سيتم إنشاء تقاطع علوى حر رقم "2" على مستويين عند صينية الواحات لربط طريق الواحات مع وصلة دهشور الجنوبية، وتقاطع رقم "3" دوران للخلف عند القادم من طريق الفيوم، والمتجه إلى ذات الطريق لخدمة أحياء أكتوبر ومحطة الكهرباء، وتقاطع رقم (4) عند 2 كوبرى علوى عند المحطة 500 لحل تقاطع طريق الواحات مع محور 26 يوليو.

ولفت المصدر، إلى أن الإدارة تشرف على أعمال إنشاء تقاطع رقم "6" دوران مفرد للخلف عند المحطة 600 بمنطقة جاردينيا والنسائم، لخدمة القادم من طريق دهشور الشمالى والمتجه إلى طريق الفيوم ومبنى الإسعاف، وسيتم إنشاء تقاطع رقم "8" عدد 2 نفق أسفل الطريق الرئيسي عند المحطة 300 لحل تقاطع الطريق الدائرى مع طريق الواحات، وتقاطع رقم (9) عدد 2 كوبرى آخر لحل تقاطع مدخل زويل مع طريق الواحات، و6 كبارى مشاة.


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