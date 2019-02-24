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المجلس التصديرى للأثاث يلتقى رئيس الوزراء اليوم لبحث تحديات القطاع

الأحد، 24 فبراير 2019 01:00 ص
المجلس التصديرى للأثاث يلتقى رئيس الوزراء اليوم لبحث تحديات القطاع عبده شولح
كتب – إسلام سعيد
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كشف عبده شولح عضو مجلس إدارة المجلس التصديرى للأثاث، عن لقاء لقيادات المجلس التصديرى للأثاث مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء لمناقشة التحديات التى تواجه قطاع الأثاث والفرص الواعدة لهذا القطاع.

وأضاف شولح فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن اللقاء مقرر اليوم الأحد، مشيرا إلى أن هذه اللقاءات تؤكد حرص الحكومة على دعم وتنمية الصادرات المصرية خاصة فى ظل تراجع ملحوظ فى صادرات قطاع الأثاث خلال الأعوام الماضية.

وأشار عضو مجلس إدارة المجلس التصديرى للأثاث، إلى أن المشاركة فى المعارض الخارجية للقطاع تراجعت بشكل حاد عقب تحرير سعر الصرف، وذلك بسبب ارتفاع تكاليف المشاركة وتراجع مخصصات المعارض الخارجية.

 

 


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