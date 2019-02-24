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القبض على "تيتو" أشهر تاجر مخدرات بالخانكة بحوزته ربع كيلو هيروين وبندقية آلية

الأحد، 24 فبراير 2019 01:47 ص
القبض على "تيتو" أشهر تاجر مخدرات بالخانكة بحوزته ربع كيلو هيروين وبندقية آلية حبس - أرشيفية
القليوبية - نيفين طه
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ألقت مباحث مركز شرطة الخانكة بالقليوبية، القبض على أشهر تاجر هيروين بمنطقة سرياقوس بدائرة مركز الخانكة، وتم ضبطه وبحوزته ربع كيلو هيروين وبندقية آلية، تم التحفظ على المتهم والمضبوطات وتولت النيابة التحقيق.

 

تلقى اللواء هشام سليم مدير المباحث الجنائية بالقليوبية، إخطارًا من العقيد عبدالله جلال رئيس فرع البحث الجنائى، بورود معلومات للمقدم حازم سعد رئيس مباحث مركز شرطة الخانكة، بقيام المدعو "محمد.م.ع" 33 سنة، عاطل ومقيم سرياقوس دائرة مركز الخانكة، بترويج مخدر الهيروين المخدر على عملائه بدائرة المركز.

 

عقب تقنين الإجراءات تم إخطار العميد يحيى راضى رئيس المباحث الجنائية بالقليوبية، وبعد استصدار إذن من النيابة العامة تمكنت قوة أمنية بقيادة النقيب محمد خالد معاون مباحث مركز شرطة الخانكة، بضبط المتهم وبحوزته ربع كيلو هيروين مخدر، وبندقية آلية و10 طلقات ومبلغ مالى 1320 جنيهًا وهاتف محمول

 

وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالى حصيلة تجارته والهاتف للاتصال بعملائه، والسلاح النارى بقصد حماية تجارته الآثمة، تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.


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