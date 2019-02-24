video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأحد، 24 فبراير 2019 08:02 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

الصحة العالمية تحتفل باليوم العالمى للسل المتسبب فى وفاة 4500 شخص يوميا

الأحد، 24 فبراير 2019 07:34 م
الصحة العالمية تحتفل باليوم العالمى للسل المتسبب فى وفاة 4500 شخص يوميا منظمة الصحة العالمية تحتفل باليوم العالمى للسل
كتبت أمل علام
إضافة تعليق

تحتفل منظمة الصحة العالمية" WHO "سنوياً باليوم العالمي للسل فى 24 مارس من كل عام، وذلك لرفع مستوى وعى الناس بالعواقب المدمرة الصحية، والاجتماعية، والاقتصادية المترتبة على وباء السل، وتعزيزاً للجهود المبذولة بشأن إنهائه في العالم.

وقالت المنظمة، إن هذا اليوم فى 2019، هو اليوم نفسه من عام 1882 الذي أعلن فيه الدكتور روبرت كوخ عن اكتشافه للبكتيريا التي تسببه، والتي مهد اكتشافها السبيل أمام تشخيص هذا المرض وعلاج المصابين به، ولا يزال السل من أشد الأمراض فتكاً فى العالم، ويحصد يومياً أرواح ما يقرب من 4500 شخص، ويصيب به نحو 30 ألف شخص آخر، علماً بأنه مرض يمكن الوقاية منه وعلاجه، وقد أفضت الجهود المبذولة عالمياً لمكافحته إلى إنقاذ أرواح حوالي 54 مليون شخص منذ عام 2000 وإلى تخفيض معدل الوفيات الناجمة عنه بنسبة 42%، وتسريعاً لوتيرة الاستجابة للسل في البلدان لتمكينها من بلوغ الغايات المنشودة فقد اجتمع رؤساء الدول وقطعوا التزامات قوية بشأن إنهاء السل في الاجتماع الرفيع المستوى الأول من نوعه على الإطلاق الذي عقدته الأمم المتحدة في سبتمبر 2018.

ويشدد موضوع اليوم العالمي للسل 2019 الذي يحمل عنوان  "لقد حان الوقت"، على الحاجة الماسة إلى العمل بشأن الالتزامات التي قطعها زعماء العالم تحقيقاً لما يلي:

أولا :تعزيز إتاحة خدمات الوقاية من المرض وعلاجه،وتدعيم جوانب المساءلة.

ثانيا :ضمان توفير التمويل الكافي والمستدام، بما يشمل توفيره لأغراض البحث؛ والترويج لإنهاء وصم المصابين بالمرض والتمييز ضدهم.

ثالثا : تعزيز الاستجابة للسل على نحو منصف وقائم على إعمال حقوق الناس ويركز عليهم.

وقد اشتركت منظمة الصحة العالمية  مع الصندوق العالمي، لدحر السل في إطلاق مبادرة مشتركة بعنوان "إيجاد جميع المرضى وعلاجهم "،بهدف تسريع وتيرة الاستجابة للسل وضمان إتاحة خدمات الرعاية بما يتماشى مع الحملة الشاملة التي تشنّها المنظمة صوب تحقيق التغطية الصحية الشاملة.

وتدعو المنظمة في اليوم العالمي للسل لهذا العام الحكومات والمجتمعات المتضررة بالمرض ،ومنظمات المجتمع المدني ،ومقدمي خدمات الرعاية الصحية والشركاء الوطنيين الدوليين إلى توحيد قواهم تحت شعار "إيجاد جميع المرضى وعلاجهم ضماناً لعدم إهمال أي أحد".

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مجلس "الصحفيين" يكرم "اليوم السابع" لفوزها بجائزة منظمة الصحة العالمية

صور.. منظمة الصحة العالمية تكرم الزميلة أمل علام لفوزها بجائزة عن مقاومة المضادات

منظمة الصحة العالمية: 80 إلى 90 % من البكتيريا تقاوم المضادات الحيوية

منظمة الصحة العالمية تحتفل بالأسبوع العالمى للتوعية بالمضادات الحيوية

منظمة الصحة العالمية تؤكد استمرار دعمها المرافق الصحية فى اليمن

منظمة الصحة العالمية

اليوم العالمى للسل

مارس اليوم العاملى للسل

علاج السل

عدد وفيات السل




لا تفوتك
السيسي يستقبل الملك سلمان بمطار شرم الشيخ للمشاركة بالقمة العربية الأوروبية.. فيديو

السيسي يستقبل الملك سلمان بمطار شرم الشيخ للمشاركة بالقمة العربية الأوروبية.. فيديو

المؤبد لـ طارق النهرى و9 آخرين بأحداث مجلس الوزراء

المؤبد لـ طارق النهرى و9 آخرين بأحداث مجلس الوزراء

صور.. ثورة حذف غير مستحقى الدعم.. وزير التموين: حذف من يستهلك كهرباء أكثر من 1000 كيلو وات شهريا من الدعم بالمرحلة الأولى.. على المصيلحى لـ"اليوم السابع": طرح الأرز المستورد بسلع نقاط الخبز فى مارس

صور.. ثورة حذف غير مستحقى الدعم.. وزير التموين: حذف من يستهلك كهرباء أكثر من 1000 كيلو وات شهريا من الدعم بالمرحلة الأولى.. على المصيلحى لـ"اليوم السابع": طرح الأرز المستورد بسلع نقاط الخبز فى مارس

وزير الكهرباء أمام البرلمان: بعمل كنترول لنفسى وبصور عدادى يوميا ورئيس الوزراء عداده ذكى.. محمد شاكر: جار تطوير نظام الدفع المسبق عبر الشحن بالموبايل.. ومصر أكبر دول إفريقيا المؤهلة لدخول منظومة الربط العالمى

وزير الكهرباء أمام البرلمان: بعمل كنترول لنفسى وبصور عدادى يوميا ورئيس الوزراء عداده ذكى.. محمد شاكر: جار تطوير نظام الدفع المسبق عبر الشحن بالموبايل.. ومصر أكبر دول إفريقيا المؤهلة لدخول منظومة الربط العالمى

مدونون يفضحون تناقض اللجان الإلكترونية للإخوان أمام تواضع الرؤساء.. شاب: الجماعة المعادية لمصر هاجمت تصريحات السيسى عن وجود مياه فقط بثلاجته 10 سنوات.. واعتبرت حديث تيريزا ماى عن "عفن" المربى قدوة للتوفير ..صور

مدونون يفضحون تناقض اللجان الإلكترونية للإخوان أمام تواضع الرؤساء.. شاب: الجماعة المعادية لمصر هاجمت تصريحات السيسى عن وجود مياه فقط بثلاجته 10 سنوات.. واعتبرت حديث تيريزا ماى عن "عفن" المربى قدوة للتوفير ..صور

منة فضالى تتمنى الزواج: ربنا يرزقنى بالزوج الصالح والحبيب الوفى

منة فضالى تتمنى الزواج: ربنا يرزقنى بالزوج الصالح والحبيب الوفى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة