video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأحد، 24 فبراير 2019 03:47 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

السيسي يرحب بدعوة نظيره التونسى لحضور القمة العربية المقبلة

الأحد، 24 فبراير 2019 02:32 م
السيسي يرحب بدعوة نظيره التونسى لحضور القمة العربية المقبلة الرئيس عبد الفتاح السيسي و نظيره التونسي
شرم الشيخ- محمد الجالى
إضافة تعليق
استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد ظهر اليوم، الأحد، الباجي قايد السبسي، رئيس الجمهورية التونسية، وذلك على هامش انعقاد أعمال القمة العربية الأوروبية الأولى بشرم الشيخ.
 
وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس رحب بأخيه الرئيس التونسي ضيفاً كريماً على مصر، مثمناً المستويات المتميزة التي وصلت إليها العلاقات الثنائية الأخوية بين البلدين، ومشيراً إلى حرص مصر على بذل المزيد من الجهد للدفع قدماً بأطر التعاون الثنائي على شتى الأصعدة، لا سيما فيما يتعلق بتعزيز قنوات التواصل الفعال بين الجانبين على المستوى الاقتصادي وتعظيم حجم التبادل التجارى وزيادة الاستثمارات البينية. 
 
ورحب الرئيس بالدعوة الموجهة من نظيره التونسي لحضور القمة العربية المقبلة، معرباً عن ثقة مصر في نجاح تونس في مهمة تنظيم هذا الحدث الضخم، والاستعداد المصرى الكامل للعمل مع الأشقاء التونسيين قبل وأثناء القمة لضمان خروجها بقرارات مؤثرة تكون على قدر التحديات والأزمات التي تواجه المنطقة، خاصةً في ضوء توافق رؤى البلدين حول معظم القضايا الإقليمية والموضوعات المنتظر طرحها على جدول أعمال القمة.
 
ومن جانبه؛ أكد رئيس تونس اعتزاز بلاده بما يربطها بمصر من روابط وعلاقات وثيقة ومتميزة على المستويين الرسمي والشعبي، مشيداً بما حققته مصر خلال السنوات الماضية على الصعيد الداخلي من إنجازات في مجالات الأمن والاستقرار والتنمية، والتي أفضت إلى استعادتها لدورها الرائد والفعال على الصعيدين الإقليمي والدولى، الأمر الذى تجسد مؤخراً في العديد من المظاهر، لا سيما رئاسة مصر للاتحاد الأفريقى واستضافتها للقمة العربية الأوروبية الأولى من نوعها، وما لذلك من انعكاسات مستقبلية إيجابية على العمل الأفريقي والعربي المشترك، وجهود التوصل لتسويات سياسية للأزمات القائمة بالمنطقة.
 
كما حرص الرئيس السبسي على إطلاع الرئيس على الترتيبات الجارية التي يقوم بها الجانب التونسي لاستضافة أعمال القمة العربية المقبلة في مارس القادم، مشيراً إلى تطلعه لإنجاح القمة في إطار العمل على تعظيم التعاون والتضامن بين الأشقاء العرب.
 
وأضاف السفير بسام راضي أن الرئيس أكد موقف مصر الداعم لتونس في مواجهة الإرهاب ودعم الإجراءات التي تتخذها القيادة التونسية في سبيل الحفاظ على الأمن فى الدولة، مشيراً إلى تشابه الظروف والتحديات التي تواجه البلدين، ومعرباً عن ضرورة تدعيم التعاون الأمني وتبادل المعلومات بشأن الجماعات الإرهابية والعائدين من مناطق الصراع الذين يمثلون تهديدا مشتركاً للبلدين والمنطقة بأكملها.
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

قرار جمهورى بشأن تعديل قانون الضريبة على الدخل

الرئيس السيسي يستقبل نظيره التونسى بشرم الشيخ

السيسى لـ"أبو مازن": موقف مصر ثابت تجاه القضية الفلسطينية وحل الدولتين

السيسي

تونس

شرم الشيخ

القمة العربية الأوروبية

السبسي




لا تفوتك
السيسي يستقبل الملك سلمان بمطار شرم الشيخ للمشاركة بالقمة العربية الأوروبية.. فيديو

السيسي يستقبل الملك سلمان بمطار شرم الشيخ للمشاركة بالقمة العربية الأوروبية.. فيديو

المؤبد لـ طارق النهرى و9 آخرين بأحداث مجلس الوزراء

المؤبد لـ طارق النهرى و9 آخرين بأحداث مجلس الوزراء

صور.. ثورة حذف غير مستحقى الدعم.. وزير التموين: حذف من يستهلك كهرباء أكثر من 1000 كيلو وات شهريا من الدعم بالمرحلة الأولى.. على المصيلحى لـ"اليوم السابع": طرح الأرز المستورد بسلع نقاط الخبز فى مارس

صور.. ثورة حذف غير مستحقى الدعم.. وزير التموين: حذف من يستهلك كهرباء أكثر من 1000 كيلو وات شهريا من الدعم بالمرحلة الأولى.. على المصيلحى لـ"اليوم السابع": طرح الأرز المستورد بسلع نقاط الخبز فى مارس

وزير الكهرباء أمام البرلمان: بعمل كنترول لنفسى وبصور عدادى يوميا ورئيس الوزراء عداده ذكى.. محمد شاكر: جار تطوير نظام الدفع المسبق عبر الشحن بالموبايل.. ومصر أكبر دول إفريقيا المؤهلة لدخول منظومة الربط العالمى

وزير الكهرباء أمام البرلمان: بعمل كنترول لنفسى وبصور عدادى يوميا ورئيس الوزراء عداده ذكى.. محمد شاكر: جار تطوير نظام الدفع المسبق عبر الشحن بالموبايل.. ومصر أكبر دول إفريقيا المؤهلة لدخول منظومة الربط العالمى

مدونون يفضحون تناقض اللجان الإلكترونية للإخوان أمام تواضع الرؤساء.. شاب: الجماعة المعادية لمصر هاجمت تصريحات السيسى عن وجود مياه فقط بثلاجته 10 سنوات.. واعتبرت حديث تيريزا ماى عن "عفن" المربى قدوة للتوفير ..صور

مدونون يفضحون تناقض اللجان الإلكترونية للإخوان أمام تواضع الرؤساء.. شاب: الجماعة المعادية لمصر هاجمت تصريحات السيسى عن وجود مياه فقط بثلاجته 10 سنوات.. واعتبرت حديث تيريزا ماى عن "عفن" المربى قدوة للتوفير ..صور

منة فضالى تتمنى الزواج: ربنا يرزقنى بالزوج الصالح والحبيب الوفى

منة فضالى تتمنى الزواج: ربنا يرزقنى بالزوج الصالح والحبيب الوفى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة