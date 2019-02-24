الرئيسية أخبار عاجلة السيسى يلتقى الرئيس القبرصى نيكوس اناستاسيادس بشرم الشيخ الأحد، 24 فبراير 2019 11:14 ص الرئيس عبد الفتاح السيسى شرم الشيخ- محمد الجالى إضافة تعليق استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى صباح اليوم بشرم الشيخ الرئيس القبرصي نيكوس اناستاسيادس. وصرح بذلك السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية. إضافة تعليق موضوعات متعلقة.. السيسى يؤكد ثقة مصر فى قدرة المؤسسات الوطنية العراقية على تجاوز العقبات السيسى يستقبل رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك فى شرم الشيخ السيسي القمة العربية الأوروبية شرم الشيخ الرئيس القبرصي السيسي يستقبل الملك سلمان بمطار شرم الشيخ للمشاركة بالقمة العربية الأوروبية.. فيديو المؤبد لـ طارق النهرى و9 آخرين بأحداث مجلس الوزراء صور.. ثورة حذف غير مستحقى الدعم.. وزير التموين: حذف من يستهلك كهرباء أكثر من 1000 كيلو وات شهريا من الدعم بالمرحلة الأولى.. على المصيلحى لـ"اليوم السابع": طرح الأرز المستورد بسلع نقاط الخبز فى مارس وزير الكهرباء أمام البرلمان: بعمل كنترول لنفسى وبصور عدادى يوميا ورئيس الوزراء عداده ذكى.. محمد شاكر: جار تطوير نظام الدفع المسبق عبر الشحن بالموبايل.. ومصر أكبر دول إفريقيا المؤهلة لدخول منظومة الربط العالمى مدونون يفضحون تناقض اللجان الإلكترونية للإخوان أمام تواضع الرؤساء.. شاب: الجماعة المعادية لمصر هاجمت تصريحات السيسى عن وجود مياه فقط بثلاجته 10 سنوات.. واعتبرت حديث تيريزا ماى عن "عفن" المربى قدوة للتوفير ..صور منة فضالى تتمنى الزواج: ربنا يرزقنى بالزوج الصالح والحبيب الوفى لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
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