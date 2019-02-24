السيسى يستقبل رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك فى شرم الشيخ

شرم الشيخ- محمد الجالى

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى، صباح اليوم بمدينة شرم الشيخ، رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك.

صرح بذلك السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية.