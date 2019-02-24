الرئيسية أخبار عاجلة السيسى يستقبل رئيس العراق فى شرم الشيخ الأحد، 24 فبراير 2019 09:52 ص الرئيس عبد الفتاح السيسى ورئيس جمهورية العراق برهم صالح شرم الشيخ- محمد الجالى إضافة تعليق استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى في شرم الشيخ، صباح اليوم، رئيس جمهورية العراق برهم صالح. صرح بذلك السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية. إضافة تعليق موضوعات متعلقة.. هموم العالم على مائدة أول قمة عربية أوروبية بشرم الشيخ .. السيسى يفتتح اليوم أعمال القمة بحضور أضخم تمثيل دبلوماسى وسياسى من الجانبين ..خادم الحرمين وميركل وقادة البحرين والأردن والكويت وفلسطين على رأس الحضور مباحثات مهمة بين الرئيس السيسي والملك سلمان في شرم الشيخ.. الرئيس يعرب عن تقدير مصر قيادة وشعبا لخادم الحرمين.. ويؤكد أهمية استمرار التشاور والتنسيق بين البلدين.. وخادم الحرمين الشريفين: مصيرنا مشترك السيسى يؤكد مكانة خادم الحرمين الشريفين لدى مصر.. ويشدد على أهمية التشاور السيسي القمة العربية الأوروبية شرم الشيخ رئيس العراق السيسي يستقبل الملك سلمان بمطار شرم الشيخ للمشاركة بالقمة العربية الأوروبية.. فيديو المؤبد لـ طارق النهرى و9 آخرين بأحداث مجلس الوزراء صور.. ثورة حذف غير مستحقى الدعم.. وزير التموين: حذف من يستهلك كهرباء أكثر من 1000 كيلو وات شهريا من الدعم بالمرحلة الأولى.. على المصيلحى لـ"اليوم السابع": طرح الأرز المستورد بسلع نقاط الخبز فى مارس وزير الكهرباء أمام البرلمان: بعمل كنترول لنفسى وبصور عدادى يوميا ورئيس الوزراء عداده ذكى.. محمد شاكر: جار تطوير نظام الدفع المسبق عبر الشحن بالموبايل.. ومصر أكبر دول إفريقيا المؤهلة لدخول منظومة الربط العالمى مدونون يفضحون تناقض اللجان الإلكترونية للإخوان أمام تواضع الرؤساء.. شاب: الجماعة المعادية لمصر هاجمت تصريحات السيسى عن وجود مياه فقط بثلاجته 10 سنوات.. واعتبرت حديث تيريزا ماى عن "عفن" المربى قدوة للتوفير ..صور منة فضالى تتمنى الزواج: ربنا يرزقنى بالزوج الصالح والحبيب الوفى لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
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