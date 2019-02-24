السيسى يستقبل رئيس العراق فى شرم الشيخ

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى في شرم الشيخ، صباح اليوم، رئيس جمهورية العراق برهم صالح.

صرح بذلك السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية.