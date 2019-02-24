السيسى يستقبل الرئيس الفلسطينى بشرم الشيخ

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى، بعد ظهر اليوم الأحد، الرئيس الفلسطينى محمود عباس، وذلك على هامش انعقاد أعمال القمة العربية الأوروبية الأولى بشرم الشيخ.