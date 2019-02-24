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السويد تستدعى السفير الروسى لتقديم تفسيرات حول حادث المقاتلة الروسية

الأحد، 24 فبراير 2019 09:42 م
السويد تستدعى السفير الروسى لتقديم تفسيرات حول حادث المقاتلة الروسية مقاتلة ؤوسية
أ ش أ
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أعلنت متحدثة باسم الخارجية السويدية اليوم، أن بلادها سوف تستدعى غدا، الاثنين، السفير الروسى فى استوكهولم، لتقديم توضيحات بشأن ملابسات حادث اقتراب مقاتلة روسية لمسافة 20 مترا من طائرة استطلاع سويدية كانت تحلق فوق الاجواء الدولية فى بحر البلطيق.

 

ونقلت شبكة (فوكس نيوز) الاخبارية الأمريكية عن المتحدثة قولها "إن السويد ترى أن هذا الحادث خطير، حيث تصرف قائد المقاتلة الروسية من طراز سوخوى بطريقة غير ملائمة، الامر الذى كاد ان يعرض سلامة طائرة الاستطلاع السويدية للخطر".

 

وأشارت المتحدثة الى ان الطائرة السويدية كانت فى مهمة استطلاع روتينية، عندما اقتربت منها المقاتلة الروسية لمسافة قريبة للغاية.

 


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