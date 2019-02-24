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السجن 7 سنوات لـ3 متهمين بقتل مواطن بالبدرشين

الأحد، 24 فبراير 2019 12:21 م
السجن 7 سنوات لـ3 متهمين بقتل مواطن بالبدرشين محكمة-أرشيفية
كتب أحمد حسنى
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قضت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة كل من "سعد . م، و عبد الرحمن .م، و مصطفى .م"، بالسجن 7 سنوات وبراءة كل من "محمد . ج، وأيمن . ج، و اسلام . ع"، فى اتهامهما بقتل مواطن بالبدرشين.

 

صدر الحكم برئاسة المستشار السيد البدوي، وعضوية محمد أحمد الجندى و على مختار علي، وأمانة سر محمد فريد و أيمن عبد اللطيف وأحمد صابر.

 

وكشف أمر الإحالة قيام المتهمين بضرب المجنى عليه "عبد الرحمن . س" عمدا بغير سبق إصرار أو ترصد على أثر شجار بينهما وبين شقيق المجنى عليه، فلم يجدوا سبيلا إلا ضربه انتقاما، وما أن أبصروا المجنى عليه حتى استوقفوه متشاجرين معه وسددوا له عدة ضربات بأدوات تستخدم فى الاعتداء على الأشخاص " شوم وسلاسل و قطع حديدية"، والتى أودت بحياته.

 


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