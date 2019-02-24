video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأحد، 24 فبراير 2019 12:21 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

السجن المؤبد لـ4 متهمين والمشدد 5 سنوات لآخر قتلوا مواطنا بالبدرشين

الأحد، 24 فبراير 2019 11:39 ص
السجن المؤبد لـ4 متهمين والمشدد 5 سنوات لآخر قتلوا مواطنا بالبدرشين حبس -أرشيفية
كتب أحمد حسنى
إضافة تعليق
قضت محكمة جنايات الجيزة،  المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة 4 متهمين بالسجن المؤبد، ومعاقبة آخر بالسجن المشدد 5 سنوات، لاتهامهم بقتل مواطن بالبدرشين.
 
صدر الحكم برئاسة المستشار السيد البدوي، وعضوية محمد أحمد الجندي و علي مختار علي، وأمانة سر محمد فريد و أيمن عبد اللطيف وأحمد صابر.
 
كشف أمر الإحالة قيام المتهمين "محمد . س، و محمود . ع، وأحمد . س،و محمود .ع، عمر . ح"، بقتل المجني عليه "احمد . ج "وشهرته " حمادة "، عمدا مع سبق الإصرار،  بأن بيتوا النية وعقدوا العزم علي قتله وذلك لمقتل شقيقهم المجني عليه "سعيد .س "، بأن أعد المتهم الأول  لهذا الغرض سلاح ابيض " سكين "، ونفاذا لمخططهم تمكنوا من الإمساك به وقاموا بتكبيل يديه، وباغته المتهم الأول  بطعنة قاسية بالرقبة فأحدثت إصابته التى أودت بحياته .
 
وأشار أمر الإحالة إلى قيام المتهمين بقتل المجني عليه "سعيد . س" عمدا وذلك لخلافات سابقة فيما بينهم،  بأن اعد المتهم زينهم لهذا الغرض سلاح ناري " فرد خرطوش " وتوجه لمسكنه وما أن حدثت مشادة فيما بينهم وتطورت لمشاجرة بالأيدى، فقام المتهم بإطلاق أعيرة نارية قاصدا من ذلك قتله فأحدث إصابته التى أودت بحياته. 
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

تجديد حبس ربة منزل قتلت نجلى سلفتها بسبب الغيرة بمركز نقادة بقنا

حبس المتهمين فى واقعة قتل شاب المحلة 15 يوما على ذمة التحقيق

تجديد حبس المتهمين بقتل سيدة مسنة ذبحًا داخل منزلها بإمبابة

قتل

القتل العمد

المؤبد

جنايات الجيزة

اخبار الحوادث




لا تفوتك
السيسي يستقبل الملك سلمان بمطار شرم الشيخ للمشاركة بالقمة العربية الأوروبية.. فيديو

السيسي يستقبل الملك سلمان بمطار شرم الشيخ للمشاركة بالقمة العربية الأوروبية.. فيديو

المؤبد لـ طارق النهرى و9 آخرين بأحداث مجلس الوزراء

المؤبد لـ طارق النهرى و9 آخرين بأحداث مجلس الوزراء

صور.. ثورة حذف غير مستحقى الدعم.. وزير التموين: حذف من يستهلك كهرباء أكثر من 1000 كيلو وات شهريا من الدعم بالمرحلة الأولى.. على المصيلحى لـ"اليوم السابع": طرح الأرز المستورد بسلع نقاط الخبز فى مارس

صور.. ثورة حذف غير مستحقى الدعم.. وزير التموين: حذف من يستهلك كهرباء أكثر من 1000 كيلو وات شهريا من الدعم بالمرحلة الأولى.. على المصيلحى لـ"اليوم السابع": طرح الأرز المستورد بسلع نقاط الخبز فى مارس

وزير الكهرباء أمام البرلمان: بعمل كنترول لنفسى وبصور عدادى يوميا ورئيس الوزراء عداده ذكى.. محمد شاكر: جار تطوير نظام الدفع المسبق عبر الشحن بالموبايل.. ومصر أكبر دول إفريقيا المؤهلة لدخول منظومة الربط العالمى

وزير الكهرباء أمام البرلمان: بعمل كنترول لنفسى وبصور عدادى يوميا ورئيس الوزراء عداده ذكى.. محمد شاكر: جار تطوير نظام الدفع المسبق عبر الشحن بالموبايل.. ومصر أكبر دول إفريقيا المؤهلة لدخول منظومة الربط العالمى

مدونون يفضحون تناقض اللجان الإلكترونية للإخوان أمام تواضع الرؤساء.. شاب: الجماعة المعادية لمصر هاجمت تصريحات السيسى عن وجود مياه فقط بثلاجته 10 سنوات.. واعتبرت حديث تيريزا ماى عن "عفن" المربى قدوة للتوفير ..صور

مدونون يفضحون تناقض اللجان الإلكترونية للإخوان أمام تواضع الرؤساء.. شاب: الجماعة المعادية لمصر هاجمت تصريحات السيسى عن وجود مياه فقط بثلاجته 10 سنوات.. واعتبرت حديث تيريزا ماى عن "عفن" المربى قدوة للتوفير ..صور

منة فضالى تتمنى الزواج: ربنا يرزقنى بالزوج الصالح والحبيب الوفى

منة فضالى تتمنى الزواج: ربنا يرزقنى بالزوج الصالح والحبيب الوفى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة