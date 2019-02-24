السجن المؤبد لـ4 متهمين والمشدد 5 سنوات لآخر قتلوا مواطنا بالبدرشين

كتب أحمد حسنى

قضت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة 4 متهمين بالسجن المؤبد، ومعاقبة آخر بالسجن المشدد 5 سنوات، لاتهامهم بقتل مواطن بالبدرشين.

صدر الحكم برئاسة المستشار السيد البدوي، وعضوية محمد أحمد الجندي و علي مختار علي، وأمانة سر محمد فريد و أيمن عبد اللطيف وأحمد صابر.

كشف أمر الإحالة قيام المتهمين "محمد . س، و محمود . ع، وأحمد . س،و محمود .ع، عمر . ح"، بقتل المجني عليه "احمد . ج "وشهرته " حمادة "، عمدا مع سبق الإصرار، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم علي قتله وذلك لمقتل شقيقهم المجني عليه "سعيد .س "، بأن أعد المتهم الأول لهذا الغرض سلاح ابيض " سكين "، ونفاذا لمخططهم تمكنوا من الإمساك به وقاموا بتكبيل يديه، وباغته المتهم الأول بطعنة قاسية بالرقبة فأحدثت إصابته التى أودت بحياته .

وأشار أمر الإحالة إلى قيام المتهمين بقتل المجني عليه "سعيد . س" عمدا وذلك لخلافات سابقة فيما بينهم، بأن اعد المتهم زينهم لهذا الغرض سلاح ناري " فرد خرطوش " وتوجه لمسكنه وما أن حدثت مشادة فيما بينهم وتطورت لمشاجرة بالأيدى، فقام المتهم بإطلاق أعيرة نارية قاصدا من ذلك قتله فأحدث إصابته التى أودت بحياته.