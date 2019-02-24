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الزراعة: برامج تقصى وسحب عينات من مزراع الدواجن لمتابعة إنفلونزا الطيور

الأحد، 24 فبراير 2019 05:00 ص
الزراعة: برامج تقصى وسحب عينات من مزراع الدواجن لمتابعة إنفلونزا الطيور مزرعة دواجن - أرشيفية
كتب عز النوبى
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كثفت الإدارة المركزية للطب الوقائى بالهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، من برنامج  التقصى النشط بالمزراع والأسواق بحثا عن أى  بؤر إصابة بمرض إنفلونزا الطيور، وسحب عينات من القرى التى تقع بمسار الطيور المهاجرة للتعرف على أى من العترات الجديدة من إنفلونزا الطيور.

وقال تقرير الخدمات  البيطرية، إن الهيئة تقوم باتخاذ جميع الإجراءات الوقائية لمواجهة مرض إنفلونزا الطيور من خلال عمل برامج للتقصى النشط  فى الأسواق ومزارع الدواجن ، والتعامل الصحى السليم مع البؤر، ومتابعة الأمان الحيوى بالمزارع والتحصين، وتشكيل فرق للتعامل الصحى السليم مع بؤر المرض المكتشفة، وتشكيل فريق الاستجابة السريعة بكل إدارة بيطرية، وتدريب كل عضو من أعضاء الفريق فى برنامج على إجراءات ضمان التخلص الأمن من الطيور ومخالفاتها. وتابع  التقرير  ،أنه  من بين  الإجراءات الاحترازية السريعة لمحاصرة المرض والاستجابة للقضاء على أى بؤرة مصابة بالمرض، تتمثل فى الحجر البيطرى على المزرعة المصابة، والتخلص الآمن من الطيور المصابة والنافقة، وتطهير وتنظيف أعشاش الطيور المصابة والمزارع، والتواصل مع الجمهور وأصحاب المزارع وإرشادهم عن المرض، والتقصى حول البؤرة للمزارع من 3 إلى 5 كيلو مترات، فى القرية المصابة لمدة 21 يوما، والتحصين مجانا للطيور بالتربية المنزلية، وللقرى حول البؤرة المصابة حتى 9 كم.

وأوضح التقرير، الاستمرار فى سحب العينات بالمحافظات الموجودة على مسار الطيور المهاجرة، للكشف عن أى من  العترة الجديدة، وتفعيل خطة التقصى للطيور البرية والمهاجرة والطيور المنزلية المجاورة، كذلك الأسواق بالاشتراك مع وزارة البيئة والموضوعة من قبل الإدارة المركزية للطب الوقائى مع توفير الدعم المالى لتوفير المشخصات وتحديد أماكن تواجد الطيور المهاجرة على مستوى محافظات الجمهورية لتكثيف خطة التقصى والمتابعة والإبلاغ الفورى

 


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