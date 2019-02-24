"الدفاع" البريطانية: قواتنا الخاصة شاركت فى الحرب ضد "داعش" بسوريا

لندن (أ ش أ)

أكدت وزارة الدفاع البريطانية، اليوم الأحد، أن القوات الخاصة البريطانية شاركت فى الحرب ضد تنظيم "داعش" الإرهابى على الرغم من تأكيدات البرلمان البريطانى فى ديسمبر 2015 أن التدخل البريطانى سيكون فقط لشن غارات جوية ضد التنظيم الإرهابى.

وقالت الوزارة - حسبما أوردت صحيفة (صنداى تايمز) البريطانية - إن "القوات البريطانية انضمت للقوات المسلحة التابعة لدول أخرى وتعاونت القوات البريطانية الخاصة بشكل دقيق مع القوات الأمريكية الخاصة والقوات العسكرية البحرية".

وذكرت الصحيفة البريطانية عبر موقعها الإلكترونى أن الحكومة البريطانية تعهدت بعدم نشر قوات المملكة المتحدة على الأراضى أثناء العمليات القتالية البرية داخل سوريا.

وأضافت أن التدخل جاء ردا على طلب يتعلق بحرية تدفق المعلومات حول مقتل مات تونرى الجندى البريطانى من خدمة القوات الخاصة البريطانية مع جنديين أمريكيين فى سوريا خلال مارس العام الماضى.