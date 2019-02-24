video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأحد، 24 فبراير 2019 05:52 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

"الدفاع" البريطانية: قواتنا الخاصة شاركت فى الحرب ضد "داعش" بسوريا

الأحد، 24 فبراير 2019 04:21 م
"الدفاع" البريطانية: قواتنا الخاصة شاركت فى الحرب ضد "داعش" بسوريا القوات البريطانية ـ صورة أرشيفية
لندن (أ ش أ)
إضافة تعليق

أكدت وزارة الدفاع البريطانية، اليوم الأحد، أن القوات الخاصة البريطانية شاركت فى الحرب ضد تنظيم "داعش" الإرهابى على الرغم من تأكيدات البرلمان البريطانى فى ديسمبر 2015 أن التدخل البريطانى سيكون فقط لشن غارات جوية ضد التنظيم الإرهابى.

وقالت الوزارة - حسبما أوردت صحيفة (صنداى تايمز) البريطانية - إن "القوات البريطانية انضمت للقوات المسلحة التابعة لدول أخرى وتعاونت القوات البريطانية الخاصة بشكل دقيق مع القوات الأمريكية الخاصة والقوات العسكرية البحرية".

وذكرت الصحيفة البريطانية عبر موقعها الإلكترونى أن الحكومة البريطانية تعهدت بعدم نشر قوات المملكة المتحدة على الأراضى أثناء العمليات القتالية البرية داخل سوريا.

وأضافت أن التدخل جاء ردا على طلب يتعلق بحرية تدفق المعلومات حول مقتل مات تونرى الجندى البريطانى من خدمة القوات الخاصة البريطانية مع جنديين أمريكيين فى سوريا خلال مارس العام الماضى.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صحيفة أمريكية: قرار واشنطن بإبقاء جنود فى سوريا جاء بعد ضغوط من الحلفاء

بريطانيا

سوريا

داعش

الحرب فى سوريا

القوات البريطانيه




لا تفوتك
السيسي يستقبل الملك سلمان بمطار شرم الشيخ للمشاركة بالقمة العربية الأوروبية.. فيديو

السيسي يستقبل الملك سلمان بمطار شرم الشيخ للمشاركة بالقمة العربية الأوروبية.. فيديو

المؤبد لـ طارق النهرى و9 آخرين بأحداث مجلس الوزراء

المؤبد لـ طارق النهرى و9 آخرين بأحداث مجلس الوزراء

صور.. ثورة حذف غير مستحقى الدعم.. وزير التموين: حذف من يستهلك كهرباء أكثر من 1000 كيلو وات شهريا من الدعم بالمرحلة الأولى.. على المصيلحى لـ"اليوم السابع": طرح الأرز المستورد بسلع نقاط الخبز فى مارس

صور.. ثورة حذف غير مستحقى الدعم.. وزير التموين: حذف من يستهلك كهرباء أكثر من 1000 كيلو وات شهريا من الدعم بالمرحلة الأولى.. على المصيلحى لـ"اليوم السابع": طرح الأرز المستورد بسلع نقاط الخبز فى مارس

وزير الكهرباء أمام البرلمان: بعمل كنترول لنفسى وبصور عدادى يوميا ورئيس الوزراء عداده ذكى.. محمد شاكر: جار تطوير نظام الدفع المسبق عبر الشحن بالموبايل.. ومصر أكبر دول إفريقيا المؤهلة لدخول منظومة الربط العالمى

وزير الكهرباء أمام البرلمان: بعمل كنترول لنفسى وبصور عدادى يوميا ورئيس الوزراء عداده ذكى.. محمد شاكر: جار تطوير نظام الدفع المسبق عبر الشحن بالموبايل.. ومصر أكبر دول إفريقيا المؤهلة لدخول منظومة الربط العالمى

مدونون يفضحون تناقض اللجان الإلكترونية للإخوان أمام تواضع الرؤساء.. شاب: الجماعة المعادية لمصر هاجمت تصريحات السيسى عن وجود مياه فقط بثلاجته 10 سنوات.. واعتبرت حديث تيريزا ماى عن "عفن" المربى قدوة للتوفير ..صور

مدونون يفضحون تناقض اللجان الإلكترونية للإخوان أمام تواضع الرؤساء.. شاب: الجماعة المعادية لمصر هاجمت تصريحات السيسى عن وجود مياه فقط بثلاجته 10 سنوات.. واعتبرت حديث تيريزا ماى عن "عفن" المربى قدوة للتوفير ..صور

منة فضالى تتمنى الزواج: ربنا يرزقنى بالزوج الصالح والحبيب الوفى

منة فضالى تتمنى الزواج: ربنا يرزقنى بالزوج الصالح والحبيب الوفى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة