الحبس 3 سنوات لـ3 متهمين نصبوا على شخص واستولو على "كليته" بالعجوزة

كتب أحمد الجعفرى

قضت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار جلال عبد اللطيف بالسجن 3 سنوات لـ3 أشخاص لاتهامهم بالتسبب فى إصابة شخص بعاهة مستديمة بالعجوزة، وقررت إحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة.

وصدر الحكم برئاسة المستشار جلال عبد اللطيف، وعضوية المستشارين عصام منير خليل، ووليد أبو المعاطي، وسكرتارية محمد حمادة.

كشفت التحقيقات أن المتهمين "محمد.ح" ٣٢ سنة عاطل، و"حمدي.م" بـ"حمدي الشمال"، و"أحمد.ع"، اتفقوا مع المجني عليه محمود حسين ٢١ سنة مبيض محارة، علي التبرع بكليته لأحد الأشخاص مقابل مبلغ مالي، علي أن يقوموا برعايته حتي يتماثل للشفاء.

وتابعت التحقيقات، أن العملية أجريت بالفعل، وبعدها استأجر المتهمون شقة بمنطقة العجوزة ليمكث بها المجني عليه حتي شفائه، إلا أنهم تركوه وفروا هاربين، وأثناء تفقد عاملة نظافة للشقة وجدته في حالة إعياء شديدة، والدماء تسيل من فمه، فأبلغت السلطات عن الواقعة.