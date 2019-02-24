الجيش اليمنى يكبد الحوثيين خسائر فادحة فى "صعدة"

إيمان حنا

حققت قوات الجيش اليمني مدعومة بطيران تحالف دعم الشرعية اليمينة، اليوم الأحد، تقدما كبيرا فى مديرية كتاف البقع شرق محافظة صعدة شمالى اليمن، والتى تعد المركز الرئيس لتجمع ميليشيات الحوثى.

وبحسب المركز الإعلامى للقوات المسلحة اليمنية، فقد أكد مصدر عسكرى يمنى، على أن قوات الجيش اليمني نفذت عملية عسكرية واسعة وتمكنت من تحرير سلسلة جبال عنبان وجبل الحنكة وعدد من القرى المجاورة والقريبة من مركز مديرية كتاف.

وأسفرت المعارك عن مصرع 20 وجرح آخرين من عناصر الميليشيات، فيما لاذت بقية عناصرها بالفرار تاركةً مواقعها وأسلحتها وعتادها وجثث قتلاها مرمية على الجبال والوديان.

من جهته، قال قائد الاستطلاع فى محور كتاف المقدم توفيق الوقيدي إن طيران تحالف دعم الشرعية في اليمن شارك خلال المعركة بفاعلية وتغطية مستمرة ونفذ عمليات استهداف دقيقة لعدد من الآليات العسكرية التابعة للمليشيات في مناطق متفرقة قريبة من مركز مديرية كتاف، كما دمّر منصة إطلاق صواريخ كاتيوشا تابعة للمليشيات.

وأفاد قائد محور صعدة العميد عبيد الأثله بأن قوات الجيش تمكنت من تحرير وادي آل بوجباره وصولاً إلى القرى المجاورة والمحيطة بمركز مديرية كتاف شرق المحافظة. وأكد أن بضعة كيلومترات فقط تفصل قوات الجيش عن مركز مديرية كتاف، مضيفاً: "تحريره الوشيك بات مسألة وقت بعد أن شارفت قوات الجيش عليه وأصبحت تستهدف المليشيات داخل وفي محيط مركز المديرية".