video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأحد، 24 فبراير 2019 03:31 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

الجيش اليمنى يكبد الحوثيين خسائر فادحة فى "صعدة"

الأحد، 24 فبراير 2019 01:55 م
الجيش اليمنى يكبد الحوثيين خسائر فادحة فى "صعدة" العقيد تركى المالكى المتحدث الرسمى باسم قوات تحالف دعم الشرعية باليمن
إيمان حنا
إضافة تعليق

حققت قوات الجيش اليمني مدعومة بطيران تحالف دعم الشرعية اليمينة، اليوم الأحد، تقدما كبيرا فى مديرية كتاف البقع شرق محافظة صعدة شمالى اليمن، والتى تعد المركز الرئيس لتجمع ميليشيات الحوثى.

 

وبحسب المركز الإعلامى للقوات المسلحة اليمنية، فقد أكد مصدر عسكرى يمنى، على أن قوات الجيش اليمني نفذت عملية عسكرية واسعة وتمكنت من تحرير سلسلة جبال عنبان وجبل الحنكة وعدد من القرى المجاورة والقريبة من مركز مديرية كتاف.

 

وأسفرت المعارك عن مصرع 20 وجرح آخرين من عناصر الميليشيات، فيما لاذت بقية عناصرها بالفرار تاركةً مواقعها وأسلحتها وعتادها وجثث قتلاها مرمية على الجبال والوديان.

 

من جهته، قال قائد الاستطلاع فى محور كتاف المقدم توفيق الوقيدي إن طيران تحالف دعم الشرعية في اليمن شارك خلال المعركة بفاعلية وتغطية مستمرة ونفذ عمليات استهداف دقيقة لعدد من الآليات العسكرية التابعة للمليشيات في مناطق متفرقة قريبة من مركز مديرية كتاف، كما دمّر منصة إطلاق صواريخ كاتيوشا تابعة للمليشيات.

 

وأفاد قائد محور صعدة العميد عبيد الأثله بأن قوات الجيش تمكنت من تحرير وادي آل بوجباره وصولاً إلى القرى المجاورة والمحيطة بمركز مديرية كتاف شرق المحافظة. وأكد أن بضعة كيلومترات فقط تفصل قوات الجيش عن مركز مديرية كتاف، مضيفاً: "تحريره الوشيك بات مسألة وقت بعد أن شارفت قوات الجيش عليه وأصبحت تستهدف المليشيات داخل وفي محيط مركز المديرية".


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

اليمن تعلن السيطرة على معسكر تنظيم القاعدة فى وادى عمران بأبين

اليمن: التحالف العربى يستهدف قيادات وعناصر من القاعدة فى محافظة "أبين"

مجلس الأمن الدولى يطالب بانسحاب فورى لمسلحى الحوثى من موانئ اليمن

اليمن

الجيش اليمنى

الحوثيين

صعدة




لا تفوتك
السيسي يستقبل الملك سلمان بمطار شرم الشيخ للمشاركة بالقمة العربية الأوروبية.. فيديو

السيسي يستقبل الملك سلمان بمطار شرم الشيخ للمشاركة بالقمة العربية الأوروبية.. فيديو

المؤبد لـ طارق النهرى و9 آخرين بأحداث مجلس الوزراء

المؤبد لـ طارق النهرى و9 آخرين بأحداث مجلس الوزراء

صور.. ثورة حذف غير مستحقى الدعم.. وزير التموين: حذف من يستهلك كهرباء أكثر من 1000 كيلو وات شهريا من الدعم بالمرحلة الأولى.. على المصيلحى لـ"اليوم السابع": طرح الأرز المستورد بسلع نقاط الخبز فى مارس

صور.. ثورة حذف غير مستحقى الدعم.. وزير التموين: حذف من يستهلك كهرباء أكثر من 1000 كيلو وات شهريا من الدعم بالمرحلة الأولى.. على المصيلحى لـ"اليوم السابع": طرح الأرز المستورد بسلع نقاط الخبز فى مارس

وزير الكهرباء أمام البرلمان: بعمل كنترول لنفسى وبصور عدادى يوميا ورئيس الوزراء عداده ذكى.. محمد شاكر: جار تطوير نظام الدفع المسبق عبر الشحن بالموبايل.. ومصر أكبر دول إفريقيا المؤهلة لدخول منظومة الربط العالمى

وزير الكهرباء أمام البرلمان: بعمل كنترول لنفسى وبصور عدادى يوميا ورئيس الوزراء عداده ذكى.. محمد شاكر: جار تطوير نظام الدفع المسبق عبر الشحن بالموبايل.. ومصر أكبر دول إفريقيا المؤهلة لدخول منظومة الربط العالمى

مدونون يفضحون تناقض اللجان الإلكترونية للإخوان أمام تواضع الرؤساء.. شاب: الجماعة المعادية لمصر هاجمت تصريحات السيسى عن وجود مياه فقط بثلاجته 10 سنوات.. واعتبرت حديث تيريزا ماى عن "عفن" المربى قدوة للتوفير ..صور

مدونون يفضحون تناقض اللجان الإلكترونية للإخوان أمام تواضع الرؤساء.. شاب: الجماعة المعادية لمصر هاجمت تصريحات السيسى عن وجود مياه فقط بثلاجته 10 سنوات.. واعتبرت حديث تيريزا ماى عن "عفن" المربى قدوة للتوفير ..صور

منة فضالى تتمنى الزواج: ربنا يرزقنى بالزوج الصالح والحبيب الوفى

منة فضالى تتمنى الزواج: ربنا يرزقنى بالزوج الصالح والحبيب الوفى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة