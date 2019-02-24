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الجيش العراقى يدمر وكر للإرهابيين والعثور على عبوتين ناسفتين فى ديالى

الأحد، 24 فبراير 2019 06:09 ص
الجيش العراقى يدمر وكر للإرهابيين والعثور على عبوتين ناسفتين فى ديالى عناصر من الجيش العراقى
بغداد /أ ش أ/
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أعلنت خلية الإعلام الأمنى العراقى، السبت، عن تدمير وكر للإرهابيين والعثور على عبوتين ناسفتين فى محافظة ديالى شرقى العراق.

وذكرت الخلية - فى بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" الإخبارية - أن القوات الأمنية فى قيادة عمليات ديالي، نفذت عملية تفتيش شملت قريتى (جلبي) و(الكبة)، مشيرة إلى أن العملية الأمنية أسفرت عن تدمير وكر للإرهابيين والعثور على عبوة ناسفة.

وأشار البيان إلى أن القوات الأمنية عثرت على عبوة ناسفة فى منطقة "البو جايد"، كما ألقت القبض على مطلوب فى قضايا إرهابية.

 


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الجيش العراقى

الإرهابيين

عبوتين ناسفتين

ديالى

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