التموين: الإعلان عن بدء معاينات طلبات المرحلة الثالثة لمشروع جمعيتى أول مارس

كتب مدحت وهبة

أعلن الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه سيتم الانتهاء من المرحلة الثانية لمشروع جمعيتى نهاية شهر فبراير الجارى وبلغ عدد المقبولين فى هذه المرحلة 1440 عميل مقبول وتم فتح ما يقرب من 500 منفذ بالمرحلة الثانية وباقى المنافذ سيتم الانتهاء منها مع بداية شهر مارس كما بلغ عدد منافذ المرحلة الأولى 3100 منفذ وتم تشغيلهم.

وأضاف الوزير فى تصريحات اليوم أنه سيتم الإعلان عن بدء معاينات طلبات المرحلة الثالثة للمشروع اعتباراً من بداية مارس وتبلغ عدد الطلبات الواردة للوزارة ما يقرب من 4 آلاف طلب لهذه المرحلة بينما تقدر احتياجات الوزارة من منافذ مشروع جميعتى بالمرحلة الثالثة ما يقرب من 1400 منفذ فى المناطق الأكثر احتياجاً بحيث يكون الاستهداف جغرافي لافتا الى انه بنهاية المرحلة الثالثة سيكون عدد منافذ مشروع جمعيتى وصل إلى 6 آلاف منفذ بما يعزز من قدرات الوزارة فى وجود شبكة توزيع منضبطة ومنتظمة جنباً الى جنب مع وجود ما يقرب من 30 الف بقال تموينى و ما يقرب من 1200 مجمع استهلاكي فضلا عن المنافذ التسويقية المتنقلة.

وأشار إلى وجود لجنة للمعاينة المشتركة بين الشركة ومديرية التموين ومدة المعاينة الأولية من أسبوعين حتى 4 أسابيع لمعاينة كافة الطلبات كما سيتم معاينة كافة الطلبات الواردة للشركات سواء تقع فى مناطق الاحتياجات أو لا تقع فى نطاق الاحتياجات نظرا لأن الطلبات قد تعكس احتياج حقيقى على أرض الواقع ولن يكون هناك مرحلة رابعة من المشروع.

وطالب الوزير المتقدمين لمشروع جمعيتى بعدم عمل أى تشطيبات حتى بعد قبوله فى المعاينة الأولية لان ذلك لا يعنى التشغيل، ولكن يتم عمل التشطيبات بعد حصوله على مانيوال التشطيب وخطاب معتمد من مديرية التموين بأنه من ضمن المقبولين تشغيل بالمشروع.