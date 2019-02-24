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"التضامن" تواصل تلقى طلبات الحصول على تأشيرة حج الجمعيات للأسبوع الثانى

الأحد، 24 فبراير 2019 02:00 ص
"التضامن" تواصل تلقى طلبات الحصول على تأشيرة حج الجمعيات للأسبوع الثانى غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى
كتب مدحت وهبة
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تواصل وزارة التضامن الاجتماعى تلقى طلبات الحصول على تأشيرة الحج للأسبوع الثانى  لأعضاء الجمعيات الأهلية الراغبين فى أداء فريضة الحج لموسم 1440هـ/ 2019م، وذلك مع ضرورة الالتزام بأن يكون العضو مسجلاً فى إحدى الجمعيات الأهلية ومسدد الاشتراك السنوى للجمعية، وأن تكون الجمعية قد مر على قيدها عامين على الأقل فى 1-1-2019م ولم يوقع عليها جزاءات لمخالفات ثبتت بحقها.

وكانت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى، قد أكدت أنه توجد عدة قواعد يجب مراعاتها عند التقديم للحج؛ منها أن يتم تسجيل الطلبات على بوابة الحج الموحدة المصرية ولا يسمح للعضو بالتسجيل إلا فى جهة واحدة سواء حج الداخلية أو الجمعيات الأهلية أو السياحة، وسوف يتم إجراء القرعة الإلكترونية على البوابة مركزياً لاختيار الحجاج الفائزين وفقاً لحصة الحج المخصصة لكل محافظة، والتى تم تحديدها وفقاً لنسبة تعداد السكان بكل محافظة.

ويشترط فى العضو المتقدم أن يكون قادرًا على أداء المناسك من الناحية الصحية حرصاً على سلامته مع ضرورة وجود مرافق للحجاج أصحاب الأعمار فوق 75 سنة، على أن تقدم الطلبات للإدارات الاجتماعية التابع لها الجمعية، وفقاً للنموذج المعد لذلك .

يذكر أن  أيمن عبد الموجود المدير التنفيذى للمؤسسة القومية لتيسير أعمال الحج والعمرة بوزارة التضامن الاجتماعى كان قد أكد أنه  تم تخصيص 12 ألف تأشيرة حج لأعضاء الجمعيات الأهلية  وانه من المقرر  إجراء القرعة الالكترونية لاختيار الفائزين بالتأشيرات من بين المتقدمين وذلك فى الأسبوع الأخير من شهر مارس المقبل، لافتا إلى أنه تم تخصيص 9 فنادق مميزة لإقامة حجاج الجمعيات فى مكة المكرمة وكذلك تخصيص فنادق بالمدينة المنورة، وستتلقى بعثة وزارة التضامن المقترحات والشكاوى على مدار 24 ساعة للعمل على توفير الرعاية الكاملة للحجاج.



 


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