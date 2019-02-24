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"التخطيط" تطلق برنامج الشهادة المهنية فى ريادة الأعمال

الأحد، 24 فبراير 2019 10:59 ص
"التخطيط" تطلق برنامج الشهادة المهنية فى ريادة الأعمال الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط
كتب محمد طنطاوى
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أطلقت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى ممثلة فى مشروع رواد 2030 برنامج الشهادة المهنية فى ريادة الأعمال باللغتين العربية والإنجليزية وذلك بالتعاون مع الجامعة الألمانية بالقاهرة.

ومن جانبها، أشارت الدكتورة هالة السعيد إلى أن تلك الشهادة تم تصميمها لتكن بمثابة تجربة تمهيدية للخريجين من كافة التخصصات والذين لم يسبق لهم التعرض لفكر ريادة الأعمال، موضحة أن وحدات البرنامج تعمل على تعريف المشاركين بريادة الأعمال كخيار مهني، والسمات والخصائص الشخصية لأصحاب المشاريع والعقلية الريادية، مضيفة أن البرنامج كذلك يتيح للمشاركين تقييم سماتهم الشخصية واستخدام هذا الوعى الذاتى فى تشكيل فرق ريادة الأعمال.

 

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ومن جانبها، أشارت الدكتورة غادة خليل مدير مشروع رواد 2030 إلى أن الفرق التى يتم تشكيلها فى بداية برنامج شهادة ريادة الأعمال تتشارك لتعمل معاً بهدف تطوير وتحويل فكرة ما إلى فرصة عمل كاملة مما يسهم فى تدريب المشاركين على كيفية تقييم الأسواق وفهم الصناعات ذات الصلة بمشروعاتهم التى قاموا باختيارها مع بناء نموذج عمل.

وأضافت خليل أن البرنامج يتضمن طلب إجراء اختبارات سوق أولية من المشاركين وذلك للتحقق من صحة مفاهيمهم وتدريبهم على كيفية تقييم الجدوى المالية لمشروعاتهم مضيفة أن المشاركين كذلك يتدربون على كيفية عرض فكرة المشروع على أصحاب المصلحة المحتملين، من العملاء أو الشركاء أو المستثمرين.

 

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وأوضحت: "أن مدة البرنامج 32 ساعة اتصال من التعليم موزعة على 4 أسابيع من البداية وحتى النهاية، مشيرة إلى أن المواد التدريبية تتضمن ثمان وحدات، تشمل تعريف رواد الأعمال وفرق العمل الريادية ووحدة بعنوان من الفكرة إلى الفرصة، فضلاً عن وحدات الأسواق والصناعات وتطوير نموذج الأعمال إلى جانب التحقق من صحة المفهوم واختبار السوق والإمكانيات المالية إضافة إلى وحدة عرض الأفكار للحصول على التمويل".

وحول معايير اختيار المشاركين، أشارت "خليل"، إلى أن الشروط تتضمن أن يكون المتقدم مصرى الجنسية حاصل على مؤهل جامعى إلى جانب ألا يقل سن المتقدم عن 22 عاماً وألا يزيد عن 45 عاماً مع القدرة على الفهم والتواصل باللغة الانجليزية مع ضرورة أن يكون المتقدم للبرنامج يفضل الاهتمام والخبرة السابقة بمجال ريادة الأعمال إلى جانب القدرة على الالتزام بالبرنامج خلال عطلات نهاية الاسبوع. 

 

 

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وأضافت مدير مشروع رواد 2030، أنه تم فتح باب التقديم للبرنامج ليسرى حتى نهاية فترة التقديم والتى حددها المشروع فى 7 من مارس القادم وذلك من خلال الرابط الالكتروني.

http://cutt.us/kpwUE


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