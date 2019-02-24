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التحقيقات: مستريح دمياط جمع 20 مليون جنيه من ضحاياه

الأحد، 24 فبراير 2019 12:24 م
التحقيقات: مستريح دمياط جمع 20 مليون جنيه من ضحاياه أموال-أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي
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كشفت تحقيقات الأجهزة الأمنية في واقعة القبض على هارب من 21 حكما قضائيا لنصبه على 64 مواطنا والاستيلاء منهم على 20 مليون جنيه.
 
وجاء ذلك في إطار جهود أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن دمياط وقطاع الأمن العام لضبط "عبدالرؤوف. ح" "تاجر" ومقيم بدائرة مركز شرطة فارسكور السابق قيامه بالنصب على العديد من المواطنين من أهالى القرية محل إقامته والحصول من 64 شخصا على مبالغ مالية بلغ إجماليها حوالى 20 مليون جنيه بزعم توظيفها مقابل أرباح شهرية، وهروبه منذ حوالى 3 سنوات لعدم قدرته على سداد تلك المبالغ، وصدور عدد 21 حكما قضائيا ضده بالحبس.
 
وتم تشكيل فريق بحث جنائى أسفرت جهوده عن ضبط المحكوم عليه المذكور حال تردده على مدينة دمياط الجديدة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
 
 

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