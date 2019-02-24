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مستهدف رفعها بحلول 2030...

"الإحصاء": 6 مؤشرات عن تمثيل المرأة بقطاعات الدولة.. تحتل 19% من الوظائف العليا

الأحد، 24 فبراير 2019 05:00 ص
"الإحصاء": 6 مؤشرات عن تمثيل المرأة بقطاعات الدولة.. تحتل 19% من الوظائف العليا الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء
كتبت- هبة حسام
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فى تقرير حديث صادر عنه، أعلن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، 6 مؤشرات عن تمثيل المرأة بقطاعات الدولة، مستهدف رفعها بحلول 2030، وذلك ضمن محور مؤشرات قياس الأثر لمحور التمكين السياسى وتقرير الدور القيادى للمرأة الذى تتضمنه استراتيجية مصر للتنمية المستدامة 2030.
 
تضمنت المؤشرات الستة، نسبة مشاركة الإناث فى الانتخابات، والتى تبلغ حالياً 44% من إجمالى المشاركين، مستهدف زيادتها إلى 50% فى 2030، ونسبة تمثيل المرأة فى البرلمان، والبالغة 15% مستهدف رفعها إلى 35%.
 
كما تضمنت المؤشرات، نسبة تمثيل المرأة فى المجالس المحلية، والتى تبلغ 25% حالياً، مستهدف رفعها إلى 35%، ومن 0.5% إلى 25%، مستهدف رفع نسبة تمثيل الإناث فى الهيئات القضائية، وجاءت نسبة تمثيل المرأة المناصب العامة، ضمن المؤشرات الستة التى أشار إليها الجهاز فى تقريره.
 
تبلغ نسبة مشاركة الإناث فى المناصب العامة حالياً 5%، مستهدف رفعها إلى 17% بحلول عام 2030، كما تضمنت مؤشرات نسب تمثيل المرأة فى قطاعات الدولة، تواجدها فى وظائف الإدارة العليا، والتى تمثل بها نسبة 19%، مستهدف رفعها إلى 27% بحلول عام 2030.
 
 

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