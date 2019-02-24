"الإحصاء" يكشف: صادرات مصر لكوريا تضاعفت 3 مرات خلال 2018

كتبت- هبة حسام

كشفت بيانات رسمية صادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن صادرات مصر لكوريا الجنوبية، تضاعفت 3 مرات خلال عام 2018 "الفترة من يناير – نوفمبر"، مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2017.

وأظهرت البيانات الإحصائية، والواردة ضمن أحدث نشرات التجارة الخارجية لمصر، أن صادرات مصر لكوريا الجنوبية بلغت 198.5 مليون دولار خلال الـ 11 شهرا الأولى من عام 2018، مقابل 47.3 مليون دولار فى الفترة المماثلة من 2017، بزيادة بلغت نسبتها 319%.

وعلى مستوى الواردات، تراجع حجم استيراد مصر من كوريا الجنوبية، مسجلاً 1.6 مليار دولار خلال الفترة المشار إليها من عام 2018، مقابل 1.9 مليار دولار لذات الفترة من عام 2017، بانخفاض بلغت نسبته 16.9%.

وبإجمالى قيمة الصادرات والواردات بين البلدين، وصل حجم التبادل التجارى بين مصر وكوريا الجنوبية خلال الفترة من يناير – نوفمبر 2018 ما تزيد قيمته عن 1.7 مليار دولار، مقابل 1.9 مليار دولار لذات الفترة من عام 2017، بانخفاض بلغت قيمته نحو 200 مليون دولار.

وبالرغم من ارتفاع صادرات مصر لكوريا بنسبة كبيرة، إلا أن حجم التبادل التجارى بين البلدين شهد تراجعا، وذلك بسبب الانخفاض الكبير الذى شهدته واردات مصر من كوريا الجنوبية، والذى بلغت قيمته 325.7 مليون دولار، بينما بلغ حجم الارتفاع فى الصادرات المصرية لكوريا 151.1 مليون دولار.

يذكر أنه اعتبارا من الغد الاثنين وحتى الأربعاء التالى له، تستمر اجتماعات الحوار الاستراتيجى بين مصر وكوريا الجنوبية ، الذى تستضيفه العاصمة الكورية "سول"، والذى يعد الاجتماع الثالث منذ توقيع هذا الاتفاق، حيث عقدت الاجتماعات الأولى والثانية بالقاهرة.

يشارك فى الاجتماعات الثالثة للحوار الاستراتيجى بين مصر وكوريا الجنوبية، عدد من الوزراء والمسئولين المصريين، على رأسهم الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، والدكتور محمد معيط وزير المالية، والفريق مهاب مميش ، رئيس هيئة قناة السويس والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.