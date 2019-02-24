video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأحد، 24 فبراير 2019 11:07 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

كدفعة ثانية للسيدات الأولى بالرعاية

الأوقاف: بروتوكول تعاون مع "القومى للمرأة" لاستخراج 40 ألف بطاقة رقم قومى

الأحد، 24 فبراير 2019 10:01 م
الأوقاف: بروتوكول تعاون مع "القومى للمرأة" لاستخراج 40 ألف بطاقة رقم قومى جابر طايع رئيس القطاع الديني مع رئيسة قومى المرأة مايا مرسى
كتب – إسماعيل رفعت
إضافة تعليق
وقع الشيخ جابر طايع رئيس القطاع الديني وكيل أول وزارة الأوقاف، اليوم الأحد، مع الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة بروتوكول تعاون لدعم المجلس القومي للمرأة لاستخراج 40 ألف بطاقة رقم قومي للسيدات الأولى بالرعاية وغير القادرات ممن يرشحهن المجلس القومي للمرأة بناء على الدراسة الميدانية التي تقوم بها باحثات المجلس من خلال التنسيق مع مصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية ، وذلك على نفقة وزارة الأوقاف.
 
جدير بالذكر أنه قد تم تنفيذ بروتوكول سابق تم بموجبه استخراج 40 ألف بطاقة في الدفعة الأولى.

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

وزير الأوقاف: التستر على جماعة الإخوان خيانة شرعية ووطنية

وزير الأوقاف يطالب بإعداد قوائم سوداء بالإعلام الداعم للإرهاب

وزير الأوقاف:​ إنشاء لجنة دائمة للشئون الأفريقية بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية

وزارة الأوقاف

المجلس القومي للمرأة

الأولى بالرعاية

بطاقة رقم قومي




لا تفوتك
وزير التعليم العالى: افتتاح 8 فروع لجامعات أجنبية بالعاصمة الإدارية 2020

وزير التعليم العالى: افتتاح 8 فروع لجامعات أجنبية بالعاصمة الإدارية 2020

"عشان يتشهر".. تجديد حبس سائق صنع عبوة هيكيلة ووضعها بمدرسة ابنته بإمبابة

"عشان يتشهر".. تجديد حبس سائق صنع عبوة هيكيلة ووضعها بمدرسة ابنته بإمبابة

السيسي فى كلمته بالقمة العربية الأوروبية: مصر بذلت جهودا لوقف الهجرة غير الشرعية عبر شواطئها.. وملايين اللاجئين يتلقون الخدمات مثل المصريين.. وبعض الدول تثير الفوضى بين جيرانها سعيا منها لتحتل مكانة ليست لها

السيسي فى كلمته بالقمة العربية الأوروبية: مصر بذلت جهودا لوقف الهجرة غير الشرعية عبر شواطئها.. وملايين اللاجئين يتلقون الخدمات مثل المصريين.. وبعض الدول تثير الفوضى بين جيرانها سعيا منها لتحتل مكانة ليست لها

بدء توفير أدوية الإقلاع عن التدخين بأسعار رمزية.. رئيس أمانة الصحة النفسية: 17% من المدخنين فى الثانوية بدأوا قبل 10 سنوات.. وإطلاق حملة لمواجهة إدمان المخدرات بــ7 محافظات بمراكز الشباب والمدارس والأندية

بدء توفير أدوية الإقلاع عن التدخين بأسعار رمزية.. رئيس أمانة الصحة النفسية: 17% من المدخنين فى الثانوية بدأوا قبل 10 سنوات.. وإطلاق حملة لمواجهة إدمان المخدرات بــ7 محافظات بمراكز الشباب والمدارس والأندية

تجديد حبس شيما الحاج ومنى فاروق 15 يوما بتهمة نشر فيديو فاضح مع مخرج شهير

تجديد حبس شيما الحاج ومنى فاروق 15 يوما بتهمة نشر فيديو فاضح مع مخرج شهير

ليفربول ومان يونايتد.. معاناة محمد صلاح ضد الشياطين عرض مستمر

ليفربول ومان يونايتد.. معاناة محمد صلاح ضد الشياطين عرض مستمر

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة