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اعترافات تاجر أستروكس ببولاق: تجارة المخدرات مكسبها كبير ورزقها واسع

الأحد، 24 فبراير 2019 09:00 ص
اعترافات تاجر أستروكس ببولاق: تجارة المخدرات مكسبها كبير ورزقها واسع استروكس - ارشيفية
كتب بهجت أبو ضيف
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اعترف عاطل تم القبض عليه وبحوزته كمية من مخدر الاستروكس ببولاق الدكرور، أنه يروج المواد المخدرة على عملائه بمحيط مسكنه، بالإضافة إلى تواصله مع عملائه بالهاتف المحمول، حيث يحدد معهم مكان تواجده لبيع المخدرات لهم.

وأضاف المتهم أنه لجأ إلى تجارة المواد المخدرة نظرا للمكسب المادى الكبير الذى يتحصل عليه، وأنه اعتاد فى الآونة الأخيرة ترويج مخدر الاستروكس لإقبال المتعاطين على شرائه لرخص ثمنه قائلا: "المخدرات مكسبها كتير ورزقها واسع".

وتم ضبط المتهم بعد ورود معلومات لضباط مكافحة المخدرات بالجيزة تفيد اتجار عاطل بالمواد المخدرة ببولاق الدكرور.

وبإعداد كمين للمتهم تمكن رجال المباحث من القبض عليه، وبحوزته كمية من مخدر الاستروكس، وهاتف محمول ومبلغ مالى، وبمواجهته اعترف بحيازته للمادة المخدرة للاتجار بها، فحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.


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تجارة المخدرات

مخدر الأستروكس

مكافحة المخدرات

بولاق الدكرور




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