ارتفاع ضحايا حادث إنقلاب سيارة العمالة الزراعية بالبحيرة الى 4 أشخاص

البحيرة - ناصر جودة

ارتفع منذ قليل، عدد ضحايا حادث إنقلاب سيارة العمالة الزراعية بمركز كوم حماده، إلى 4 أشخاص، بعد وفاة شخصين آخرين متأثرين بجراحهما.

وكان شخصان قد لقى مصرعهما، وأصيب 13 آخرين بكسور وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، فى حادث انقلاب سيارة نصف نقل محملة بالعمالة الزراعية بالبحيرة، بالقرب من قناطر بولين التابعة لمركز كوم حمادة.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى كوم حمادة العام، وايتاى البارود، لاسعافهم وتقديم الرعاية الطبية لهم، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، تمهيدا للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.