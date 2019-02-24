ارتفاع بورصة دبى بختام التعاملات مدفوعة بأسهم العقارات والنقل

كتب هانى الحوتى

ارتفع المؤشر العام لسوق دبى المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 1.33% رابحا 34.95 نقطة ليغلق عند مستوى 2668.64 نقطة.

وبلغت أحجام التداول بختام تعاملات اليوم 241.8 مليون سهم محققة ما قيمته 276.6 مليون درهم من خلال تنفيذ 3451 صفقة لـ33 سهما، وارتفع 26 سهما، فيما انخفضت 6 أسهم، واستقر سهم.

وارتفعت 6 قطاعات على رأسها قطاع العقارات بنسبة 3.44%، ثم قطاع النقل بنسبة 3.37%، أعقبه قطاع الخدمات بنسبة 2.65%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة 1.81%، ثم قطاع السلع بنسبة 1.43%، ثم قطاع بنسبة 0.94%، فيما تراجع قطاع الاتصالات بنسبة 0.59%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.25%.

وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة سهم داماك العقارية بنسبة 8.40%، ثم إعمار مولز بنسبة 5.14%، فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة الخليجية للاستثمارات العامة بنسبة 9.85%، ثم شركة المدينة للتمويل والاستثمار بنسبة 5.56%.