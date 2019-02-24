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ارتفاع بورصة البحرين بمستهل التعاملات مدفوعة بقطاعى الخدمات والاستثمار

الأحد، 24 فبراير 2019 09:34 ص
ارتفاع بورصة البحرين بمستهل التعاملات مدفوعة بقطاعى الخدمات والاستثمار مؤشر - ارشيفية
كتب هانى الحوتى
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ارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالى، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.28% رابحا عدد 3.89 نقطة ليصل إلى مستوى 1408.73 نقطة، مدفوع بقطاعى الخدمات والاستثمار.
 
وجرت تداولات على بورصة البحرين بمستهل التعاملات بحجم 645 ألف سهم، بقيمة قدرها 197 ألف دينار بحرينى.
 
وقاد الارتفاع، قطاع الخدمات بنسبة 12.39% مدفوعا بصعود سهم شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية بنسبة 1.94%، كما ارتفع قطاع الاستثمار بنسبة 4.43% مدفوعا بصعود سهم مجموعة جى اف اتش المالية بنسبة 3.92%.

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