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ارتفاع بدرجات الحرارة غدا ورياح مثيرة للأتربة.. والعظمى بالقاهرة 28 درجة

الأحد، 24 فبراير 2019 11:37 ص
ارتفاع بدرجات الحرارة غدا ورياح مثيرة للأتربة.. والعظمى بالقاهرة 28 درجة رياح مثيرة للأتربة - صورة أرشيفية
كتب محمود راغب
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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الإثنين، ارتفاعا ملحوظا فى درجات الحرارة، ليسود طقس دافئ على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على الوجه البحرى والقاهرة، دافئ على شمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا.
 
كما يتوقع الخبراء أن تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على شرق البلاد، كما تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال وغرب البلاد يصاحبها سقوط على السواحل الشمالية الغربية ومناطق من جنوب سيناء، والرياح معتدلة تنشط تكون مثيرة للرمال والأتربة على غرب البلاد تمتد إلى القاهرة وشمال الصعيد، كما تنشط على البحر المتوسط مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك. 
 
وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة غدا الإثنين بالقاهرة العظمى 28  درجة والصغرى 14 درجة ، والإسكندرية العظمى درجة 25 والصغرى 13 درجة ، ومطروح العظمى 22 درجة والصغرى 13 درجة، وسوهاج العظمى 31 درجة  والصغرى 12  درجة، وقنا العظمى 32 درجة والصغرى 13 درجة، وأسوان العظمى  33 درجة والصغرى 15 درجة، وسانت كاترين العظمى 24 درجة والصغرى -4 درجات.
 
 

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