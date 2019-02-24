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إيران تعلن نجاحها فى إطلاق صاروخ من غواصة خلال مناورات بالخليج

الأحد، 24 فبراير 2019 11:13 ص
إيران تعلن نجاحها فى إطلاق صاروخ من غواصة خلال مناورات بالخليج صاروخ إيرانى ـ صورة أرشيفية
دبى(رويترز)
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ذكرت وسائل إعلام رسمية إيرانية أن طهران أجرت اختبارا ناجحا لإطلاق صاروخ كروز اليوم الأحد، خلال مناورات بحرية قرب مضيق هرمز وذلك فى وقت تتصاعد فيه التوترات مع الولايات المتحدة.

وهددت إيران من قبل بإغلاق المضيق، الذى يعد ممرا ملاحيا هاما لشحن النفط من الخليج، ردا على أى عمل عدائى أمريكى بما فى ذلك محاولات وقف صادرات النفط الإيرانية عبر العقوبات.

وقالت واشنطن فى أغسطس، إن إيران أجرت اختبارا لإطلاق صاروخ قصير المدى مضاد للسفن فى المضيق خلال تدريبات بحرية يعتقد أنها كانت تهدف لإرسال تحذير للرئيس الأمريكى دونالد ترامب عقب قراره إعادة فرض العقوبات على طهران.

وقالت وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للأنباء "فى اليوم الثالث من ... المناورات تم بنجاح إطلاق صاروخ كروز من غواصة تابعة للبحرية الإيرانية من طراز غدير".

ونقلت الوكالة عن بيان عسكرى قوله إن غواصات إيرانية أخرى من طراز 'طارق' وغواصات 'فاتح' الإيرانية الصنع، تتمتع أيضا بهذه القدرة.

وذكرت وسائل إعلام رسمية إن أكثر من 100 قطعة بحرية تشارك فى المناورات الجارية لمدة ثلاثة أيام فى منطقة واسعة تمتد من مضيق هرمز وحتى المحيط الهندى.

 


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