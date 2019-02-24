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"إنفوجراف".. كل ما تريد معرفته عن مبادرة "وظيفة تك" × 5 معلومات

الأحد، 24 فبراير 2019 12:26 م
"إنفوجراف".. كل ما تريد معرفته عن مبادرة "وظيفة تك" × 5 معلومات مبادرة وظيفة تك
كتب محمد عبد العظيم
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اليوم السابع بلس
 

تعد "وظيفة تك"، مبادرة للتعاون بين وزارة التضامن الاجتماعى، ووزارة الاتصالات، وتهدف إلى زيادة الكوادر المؤهلة لسوق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وفيما عرضت صفحة وزارة التضامن إنفوجراف يتضمن أبرز المعلومات عن "وظيفة تك".

 

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1- يبلغ متوسط قيمة القرض 30 ألف جنيه، بحسب الدورة التدريبية المرشح لها المتدرب.

2- تستهدف شباب الخريجين ولم يمر على تخرجه أكثر من 5 سنوات.

3- الأوراق المطلوبة لوزارة الاتصالات: شهادة الميلاد، وشهادة المؤهل، وإيصال مرافق حديث، والموقف من التجنيد، والسيرة الذاتية، وصورة البطاقة.

4- الأوراق المطلوبة لبنك ناصر، خطاب ترشيح من المعهد القومى للاتصالات، وموظف حكومى أو صحاب معاش أو ورثه، بالإضافة إلى إيصال مرافق حديث.

5- الاختبارات تتم عن طريق الشركات المشاركة، ويمكن التقديم عبر الإنترنت.

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إنفوجراف عن مبادرة "وظيفة تك" 

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