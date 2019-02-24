إغلاق منشآت غير مرخصة بمركز بني مزار بالمنيا

المنيا- فريق المحافظات

نفذت الوحدة المحلية لمركز بني مزار بالمنيا، 4 قرارات غلق ادارى لمنشآت بدون ترخيص بقرية اعطو بالوحدة المحلية لقرية شلقام، خلال حملة مكبرة لإزالة الاشغالات والتعديات.

قال إسماعيل الفحام رئيس المركز، إن هذه الحملات تأتى ضمن تنفيذ تكليفات اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، للتصدي لكل من تسول له نفسه التعدي على حق من حقوق الدولة ، مؤكداً على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة لإزالة كل التعديات على أملاك الدولة والأرض الزراعية وعرض تقارير دورية عن حملات الإزالة داخل المحافظة.