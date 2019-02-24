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إطلاق اسماء شهداء القوات المسلحة والشرطة على مدرجات جامعة دمنهور

الأحد، 24 فبراير 2019 04:24 م
إطلاق اسماء شهداء القوات المسلحة والشرطة على مدرجات جامعة دمنهور جانب من الاجتماع
البحيرة : الامير نصرى
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بدء اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، ومجلس ادارة جامعة دمنهور، برئاسة الدكتور عبيد صالح، اجتماعهم بالوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء الوطن من القوات المسلحة وشهداء الشرطة.
 
كما أصدر مجلس ادارة الجامعة بيان، إستنكر فيه ماحدث فى الحادث الارهابى، الذى وقع الإسبوع الماضى، وراح ضحيته 15 شهيد من ضباط وجنود القوات المسلحة، نتيجة قيام العناصر الإرهابية بمهاجمة أحد الارتكازات الأمنية بشمال سيناء، معبرين عن استيائهم من تلك الأعمال الارهابية التى وصفوها بالاجرامية، والتى تستهدف زعزعة الامن والاستقرار، وعرقله جهود التنمية، مؤكدين على تمسكهم بمواصلة مسيرة التنمية والاصلاح، تحت القيادة الحكيمة للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.
 
جاء ذلك، خلال اجتماع مجلس الجامعه، اليوم الاحد، حيث قدم عبيد صالح، تحية شكر للواء هشام آمنه، لجهوده الملموسة على أرض المحافظة ، مؤكداً على أن ما تشهده المحافظة من انجازات تعد طفرة حقيقية غير مسبوقة فى العديد من المشروعات القومية التى تلبى طموحات واحتياجات المواطن البحراوى فى شتى المجالات الخدمية، بالاضافة الى دعمه ومساندته للنهوض بجامعه دمنهور، التى تمثل بيت الخبرة والمرجع العلمى للجهاز التنفيذى للمحافظة.
 
وتم التأكيد خلال مجلس الجامعه، على ضرورة مواجهة الحروب الشرسة، التى تواجهها مصر بالفكر والعمل الدوؤب، مؤكدين على أن تلك الاعمال هى رد فعل للنجاحات التى تحققت على أرض الوطن، ودور جامعه دمنهور من خلال أساتذتها المتخصصين فى نشر الفكر والتوعية، وبث الانتماء وحب الوطن. 
 
كما تم تخصيص جزء من كل محاضرة، للتحاور وفتح قنوات حوارية مع الطلبة، لغرس قيم الولاء والانتماء وحب الوطن، وتنظيم مسابقات بين الطلبة والطالبات وعمل لقاءات حوارية ودورات تدريبية، للتحاور مع الطلبة فى هذا الشأن، بالاستعانه مع المتخصصين من المعاهد العسكرية المتخصصة، وقيام عمداء الكليات ووكلاء الكليات بشئون الطلبة، بعقد لقاءات بشكل دورى مع طلبة الفرقة الاولى بكل كلية وفتح قنوات للتواصل والتحاور معهم . 
كما تم حصر الشهداء من قواتنا المسلحة والشرطة، واطلاق أسمائهم على المعامل والمدرجات بالجامعة تخليداً لذكراهم وعرفاناً بما قدموه من تضحيات، مع تكريم أسر الشهداء وذويهم فى كافة الاعياد والمناسبات الوطنية، و تذليل كافة المعوقات التى تواجه اسر الشهداء داخل الجامعة سواء متعلقة بالمصروفات او التعيينات . 
 
كما أكد آمنه، ومجلس ادارة الجامعة على ضرورة الاصطفاف خلف القيادة السياسية الحكيمة للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، والعمل على مواصلة عجلة التنمية وسيطرة الدولة على مقدراتها، والوقوف صفا واحدا لمواجهة كافة المعوقات التى تعترض مسيرة الاصلاح .
 
و واصل مجلس ادارة الجامعة مناقشة جدول اعماله، وموضوعات المجلس المتعلقة بشئون التعليم والطلاب، والموضوعات العامة وشئون هيئة التدريس بالجامعه.
 
جانب من الاجتماع (1)
جانب من الاجتماع (1)

جانب من الاجتماع (2)
جانب من الاجتماع (2)

جانب من الاجتماع (3)
جانب من الاجتماع (3)

جانب من الاجتماع (4)
جانب من الاجتماع (4)

جانب من الاجتماع (5)
جانب من الاجتماع (5)

جانب من الاجتماع (6)
جانب من الاجتماع (6)

جانب من الاجتماع (7)
جانب من الاجتماع (7)
 

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