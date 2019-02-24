إصابة 7 أشخاص فى مشاجرة بسلخانة طوخ بسبب أولوية الذبح

القليوبية - نيفين طه

شهدت مدينة طوخ، مشاجرة بالأسلحة البيضاء والسواطير داخل إحدى السلخانات بمدينة طوخ بين جزارين للخلاف على أولوية الذبح بالمجزر، أسفرت عن إصابة 7 أشخاص من الطرفين تم نقلهم إلى مستشفى طوخ العام وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء هشام سليم مدير المباحث الجنائية بالقليوبية، إشارة من مستشفى طوخ يفيد بوصول 7 أشخاص مصابين بإصابات خطيرة .

تم إخطار اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية بالواقعة، أكدت التحريات العميد يحى راضى رئيس مباحث المديرية، نشوب المشاجرة بسبب الخلاف على أولوية ذبح رؤوس الماشيه (بالسلخانه) بقرية مشتهر.

وعقب عودتهم لمحال الجزاره خاصتهم الكائنه بشارع بورسعيد بندر طوخ - دائرة المركز .حدثت مشادة كلامية بينهم تطورت لمشاجرة تعدى خلالها كل طرف منهما على الآخر بالضرب محدثين إصابتهم المشار إليها، وأسفر الحادث عن إصابة 7 أشخاص وتولت النيابة التحقيق. تحرر عن ذلك المحضر رقم 4755 جنح مركز شرطة طوخ لسنة 2019، وجارى العرض على النيابه العامة لمباشرة التحقيق.

كما ألقت مباحث تنفيذ الأحكام بمديرية أمن القليوبية، القبض على شخصان هاربين من 113 حكما واجب التنفيذ، تم التحفظ على المتهمين وجارى اتخاذ الإجراءات القانونيه حيالهم.

تلقى اللواء هشام سليم مدير المباحث الجنائية بالقليوبية، والعميد يحى راضى رئيس المباحث الجنائية، بقيام ضباط مباحث تنفيذ الأحكام بمديرية الأمن، بالقيام بحملة أمنية لضبط الهاربين من الأحكام القضائية واجبة التنفيذ، وتم ضبط "حمادة.ع" وشهرته الأسيوطى 48 سنة، مقاول المحكوم عليه فى 88 حكم حبس جزئى ومستأنف (تبديد، سرقة تيار ،مبانى). و"أحمد.ع" 44 سنة عاطل المحكوم عليه فى 25 حكم حبس جزئى ومستأنف "تبديد"، تم التحفظ على المتهمين، وجارى اتخاذ الإجراءات القانونيه حيالهما .