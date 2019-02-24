أمين صندوق "الصيادلة": نظر 20 دعوى بمجلس الدولة اليوم لوقف الانتخابات

كتبت آية دعبس

قال الدكتور أحمد عبيد، أمين صندوق النقابة العامة للصيادلة، إن مجلس الدولة ينظر اليوم الأحد، 20 دعوى قضائية لوقف انتخابات النقابة المقرر لها الأول من مارس المقبل، بالإضافة إلى نظر دعوى أخرى حركها مجلس النقابة لإلغاء القرار السلبى بفرض الحراسة القضائية على النقابة، والذى أصدرته محكمة جنوب القاهرة.

وأضاف عبيد، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن هناك دعوى أخرى من المقرر نظرها اليوم أيضا بمحكمة الأمور المستعجلة، خاصة بالاستشكال الذى أجراه محامى، المدعو محيي عبيد نقيب الصيادلة الموقوف، على حكم فرض الحراسة، وسيتدخل بها مجلس النقابة، بجانب دعوى قضائية لاستبعاد أحد المرشحين بالانتخابات، بإجمالى 22 دعوى قضائية خاصة بنقابة الصيادلة.

وكانت اللجنة العامة للإشراف على انتخابات نقابة الصيادلة، قد أعلنت إجراء التصويت بالانتخابات يوم الجمعة، الأول من مارس المقبل، لاختيار النقيب العام للصيادلة، ونصف أعضاء مجلس النقابة العامة، والنقابات الفرعية بالمحافظات.