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أسعار العملات اليوم الأحد 24-2-2019

الأحد، 24 فبراير 2019 09:49 ص
أسعار العملات اليوم الأحد 24-2-2019 عملات _ أرشيفية
كتبت أمنية جلال
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استقرت أسعار العملات اليوم الأحد 24-2-2019، ومن العملات التى استقرت أمام الجنيه المصرى، الدولار الأمريكى، والذى استقر سعره عند  17.47 جنيه للشراء، و17.60 جنيه للبيع على مستوى عدد كبير من البنوك العاملة فى السوق المصرفية المصرية.

 

كما استقر سعر الريال السعودى عند 4.65 جنيه للشراء، و 4.69 جنيه للبيع.

 

ووفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك المختلفة فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى خلال تعاملات اليوم الأحد، والتى جاءت كالتالى:

​سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

17.47 جنيه للشراء

17.61 جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

17.47 جنيه للشراء

17.57 جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى بنك مصر

17.47  جنيه للشراء

17.57  جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى بنك القاهرة

17.47 جنيه للشراء

17.57 جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى

17.51 جنيه للشراء

17.61 جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib

17.49 جنيه للشراء

17.59 جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

17.49  جنيه للشراء

17.59  جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى بنك عودة

17.51 جنيه للشراء

17.61 جنيه للبيع

سعر اليورو الأوروبى اليوم

انخفض سعر اليورو اليوم أمام الجنيه اليوم، انخفاضا طفيفا وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى، بلغ 19.77جنيه للشراء، 19.95 جنيه للبيع.

 

سعر الجنيه الإسترلينى اليوم

انخفض سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى اليوم، انخفاضا طفيفا، وفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى، بلغ "الاسترلينى" سعره 22.66 جنيه للشراء، و 22.98 جنيه للبيع.

 

سعر الريال السعودى اليوم

استقرسعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى، بمختلف البنوك، وطبقا لآخر بيانات البنك الأهلى، سجل سعر الريال 4.66 جنيه للشراء، و 4.69 جنيه للبيع.

 

سعر الدينار الكويتى اليوم

استقر سعر صرف الدينار الكويتى أمام الجنيه اليوم، وطبقاً لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى، سجل سعره، 57.51 جنيه للشراء، 57.87 جنيها للبيع.


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