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أدنوك توقع اتفاق استثمار بأربعة مليارات دولار مع بلاك روك

الأحد، 24 فبراير 2019 11:31 ص
أدنوك توقع اتفاق استثمار بأربعة مليارات دولار مع بلاك روك أدنوك وبلاك روك توقع اتفاق استثمار فى مجال البنية التحتية لأنابيب نقل وتوزيع النفط
رويتز
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قالت شركة بترول أبوظبى الوطنية "أدنوك"، على موقع تويتر اليوم، الأحد إنها وقعت اتفاق استثمار فى مجال البنية التحتية لأنابيب نقل وتوزيع النفط بقيمة أربعة مليارات دولار مع شركتى بلاك روك وكيه.كيه.آر آند كو.

 

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خلال توقيع الإتفاقية

وكانت شركة بترول أبوظبى الوطنية "أدنوك"، أعلنت اليوم عن توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية فى مجال البنية التحتية لأنابيب نقل وتوزيع النفط مع "كى كى آر"، و"بلاك روك"، اللتين تُعدان من المؤسسات الاستثمارية الرائدة على مستوى العالم

 

ووقع الاتفاقية الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير دولة الرئيس التنفيذى لأدنوك ومجموعة شركاتها، ولورانس دى فنك، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى لشركة "بلاك روك"، وهنرى كرافيس، رئيس مجلس الإدارة المشارك والرئيس التنفيذى المشارك لشركة " كى كى آر" وذلك فى المقر الرئيسى لشركة أدنوك

 

PR-24022019-Landmark-deal-1
بعد توقيع الإتفاقية

 

ووفقاً للاتفاقية، ستقوم "أدنوك لأنابيب النفط"، التى تم إنشاؤها حديثاً كشركة فردية ذات مسؤولية محدودة، باستئجار حصة أدنوك فى 18 أنبوباً تنقل النفط الخام والمكثفات من امتيازات أدنوك البرية والبحرية لمدة 23 عاماً. وبدورها تحصل "أدنوك لأنابيب النفط ذ.م.م" على تعرفة تدفعها أدنوك مقابل حصتها من كميات النفط الخام والمكثفات التى يتم ضخها عبر الأنابيب، مع تحديد التزام بحدٍّ أدنى من هذه الكميات. وستقوم الصناديق التى تديرها كل من "بلاك روك" و"كى كى آر" بتأسيس ائتلاف تحصلان من خلاله على نسبة 40% فى شركة "أدنوك لأنابيب النفط ذ.م.م"، فيما تحتفظ أدنوك (الرئيسية) بحصة الأغلبية المتبقية والتى تبلغ 60% وكذلك بحق التحكم وإدارة عمليات الأنابيب. وستحقق هذه الاتفاقية عوائد لأدنوك تقدر بـ 14.7 مليار درهم تدفع مقدماً.

 

ويشكل هذا الاستثمار طويل الأجل لشركتى "بلاك روك" و"كى كى آر" تأكيداً على مكانة دولة الإمارات وأبوظبى كوجهة استثمارية تشهد نمواً متسارعاً فى جذب رأس المال الخارجي. وتمثل هذه الاتفاقية المرة الأولى التى توظف فيها مؤسسات استثمارية عالمية رائدة رؤوس أموال فى أصول البنية التحتية الرئيسية لشركة نفط وطنية فى منطقة الشرق الأوسط.

 

 


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