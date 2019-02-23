OPPO تكشف أول هاتف يتيح الاتصال بالـ5G.. وتقنية تقريب الصور 10أضعاف.. صور

برشلونة - هبة السيد

أعلنت OPPO الصينية عن ما لديها من ابتكارات ساهمت في تطوير تقنيات الهواتف المحمولة فى 2019، على هامش المؤتمر العاملى للهواتف المحمولة الذى تستضيفها مدينة برشلونة.

واستبقت الشركة الصينية الحدث العالمى اليوم بمؤتمر خاص بالكشف عن تقنية التقريب 10x لأول مرة في العالم، بالإضافة إلى تطورات كبيرة بتكنولوجيا الجيل الخامس.

ويعقد المؤتمر العالمى للهواتف المحمولة mwc خلال الفترة من 25 إلى 28 فبراير الجارى فى مدينة برشلونة الإسبانية، بمشاركة 2500 شركة ونحو الف مسؤول من قيادات الاتصالات فى العالم.

وقال "آني جيانج"، نائب رئيس شركة "أوبو"، إن الشركة تجعل عصر تقنية الجيل الخامس أقرب من خلال إعلانها عن أول هاتف ذكي يتيح الاتصال بشبكات الجيل الخامس، حيث تعد تلك التقنية مستقبل صناعة الهواتف الذكية بما تضيفه من إمكانيات غير محدودة من الإبداع والخيال وتقريب الاتصال.

وأضاف أن الشركة أحرزت العديد من التطورات لجعل المستقبل أقرب وفى متناول المستهلك. كما تتطلع إلى استكمال هذا الالتزام وتحقيق المزيد من الابتكارات، خاصة في مجال تقنية الجيل الخامس والتصوير الفوتوغرافي. "

وكشف أن الشركة استعدت لإطلاق تكنولوجيا تقنية الجيل الخامس منذ عام 2015، حيث قامت بالاستثمار في التصميم والتكنولوجيا لضمان إنتاج هاتف مرغوب يجمع بين الإقبال عليه من جهة، وعدم الإضرار بوظائفه من جهة أخرى ، لضمان استيعاب فوائد الاتصال بشبكات الجيل الخامس.

ومن المتوقع أن يؤدي إطلاق أول هاتف ذكي يتيح الاتصال بشبكات الجيل الخامس إلى إحداث ثورة في حياة المستهلكين من خلال تحميل وتنزيل وتشغيل الفيديوهات بدقة 4K, 8k، فضلاً عن إجراء مكالمات الفيديو ثلاثية الأبعاد، واختبار تجربة ألعاب الجيل الخامس، وألعاب الواقع الافتراضي AR/ VR متعددة اللاعبين، كذلك التجوال داخل المتجر، وتقنيات التسوق والترفيه الافتراضي، والعديد من الامكانياتالأخرى. .

كما شهد ملتقي الابتكار تقديم "أوبو" لأول تقنية لتقريب الصور بدقة 10 أضعاف دون خسارة الجودة، علي مستوى العالم. وتهدي "أوبو" هذا الابتكار لعملائها لضمان التقاط صور فوتوغرافية احترافية دون الخوف من خسارة الجودة.

وعلق نائب رئيس الشركة أن تلك التقنية تم تطويرها باستخدام مواصفات تصوير متقدمة، وهي الكاميرا ثلاثية العدسات التي تتضمن ثلاث كاميرات "كاميرا بزاوية واسعة جداً، كاميرا رئيسية فائقة الوضوح، وكاميرا للقريبة" .

وكما وفرت "أوبو" تقنية تثبيت الصورة البصرية (OIS) على كل من الكاميرا الرئيسية والعدسة المقربة لضمان الحصول علي دقة أكبر ومضادة للاهتزاز تجعل المستخدمين أقرب إلى العالم من حولهم حتى لا يفوتهم أي لحظة مطلقًا.

وقد شارك الحاضرون فى الملتقى تجربتهم مع العرض الأول لتطبيقات "أوبو" الواقعية المثيرة والتى حققت الاستمتاع للمستخدمين، بداية من الاتصال بشبكة الجيل الخامس، ووصولاً إلي إجراء مكالمات الهولوجرام والتسوق الافتراضي، فضلا عن استخدام تقنية التقريب لعشرة أضعاف بدون فقد الجودة.