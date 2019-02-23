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7 طرق تستطيع من خلالها تقديم شكوى لجهاز حماية المستهلك..تعرف عليها

السبت، 23 فبراير 2019 12:00 ص
7 طرق تستطيع من خلالها تقديم شكوى لجهاز حماية المستهلك..تعرف عليها الدكتور راضى عبد المعطى رئيس جهاز حماية المستهلك
كتب أمين صالح
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حدد جهاز حماية المستهلك للمواطنين ، عدة طرق لتقديم شكوى ضد أى محل أو معرض أو مركز لبيع السلع والمنتجات بعد الشراء ،فى حال عدم التمكن من حل الشكوى وديا ،  ويجب أن ترفق مع أى شكوى صورة من فاتورة الشراء أو صورة الفاتورة والمستندات الخاصة بالمنتج أو الخدمة محل الشكوى مدون عليها البيانات الخاصة بالشاكى أو رقم الشكوى من خلال البريد الالكترونى الخاص بالجهاز " complaints@cpa.gov.eg"على أن يكون تقديم الشكوى بإحدى الطرق التالية:

1- الاتصال بالخط الساخن الخاص بجهاز حماية المستهلك من خلال أى خط أرضى إذا كنت من سكان القاهرة الكبرى أو الإسكندرية من خلال الرقم 19588.

2- إرسال شكوى من خلال الفاكس على رقم 0233030170.

3- التوجه لأقرب مكتب بريد لملء استمارة شكوى مجانية لجهاز حماية المستهلك.

4- إرسال الشكوى إلكترونيا من خلال ملء استمارة عبر الموقع الالكترونى لجهاز حماية المستهلك.

5- التوجه إلى مقر جهاز حماية المستهلك فى 96 شارع أحمد عرابي بالمهندسين أو 115 ب القرية الذكية لتقديم الشكوى باليد.

6- تقديم شكوى عن طريق واتس آب على رقم 01281661880.

7- تقديم شكوى من خلال تطبيق المحمول الخاص بجهاز حماية المستهلك على جوجل ستور أوآبل ستور .

                                     

 


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