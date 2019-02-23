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3 وزراء يعتزمون الانشقاق عن الحكومة البريطانية حال رفض البرلمان لـ"بريكست"

السبت، 23 فبراير 2019 04:02 م
3 وزراء يعتزمون الانشقاق عن الحكومة البريطانية حال رفض البرلمان لـ"بريكست" بريكست
أ ش أ
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حذر ثلاثة وزراء من حزب المحافظين البريطاني الحاكم، اليوم ،السبت، لأول مرة بشكل علني من الانشقاق عن رئيسة الوزراء تيريزا ماي، في حال عدم تصويت مجلس العموم البريطاني بالموافقة على اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكست" في وقت لاحق من الأسبوع الجاري.

 

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" أن وزير الأعمال البريطاني جريج كلارك، ووزيرة الأعمال والمعاشات البريطانية، آمبر رود ووزير العدل البريطاني ديفيد جاوك، وصفوا - في إحدى الوسائل الإعلامية المحلية - خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق بـ"الخيار الكارثي" الذي يجب أن يتصدى له البرلمان البريطاني.

 

وأضاف الوزراء الثلاثة أنهم سيؤيدون تأجيل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في حالة عدم التوصل إلى اتفاق، معربين عن أملهم في حدوث تقدم حقيقي في مفاوضات "بريكست" لأن "الوقت ينفذ.. الخروج بدون اتفاق سيدمر اقتصادنا على المدى القريب والبعيد بشكل حاد وستحبط الرغبة في الاستثمار داخل البلاد".

 

من ناحية أخرى، أعلن مقر رئاسة الوزراء البريطانية - في بيان - أن "رئيسة الوزراء تعمل بكل جهد لضمان التوصل إلى اتفاق مع الاتحاد الأوروبي بما يتماشى مع نتيجة الاستفتاء على خروج بريطانيا".

 

يذكر أنه من المقرر أن تخرج بريطانيا - التي تسعى لتجنب الخروج دون اتفاق - من الاتحاد الأوروبي في الـ29 من مارس القادم.

 


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