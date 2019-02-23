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29 هجانا مصريا يشاركون فى مهرجان الملك عبد العزيز للإبل

السبت، 23 فبراير 2019 09:49 م
29 هجانا مصريا يشاركون فى مهرجان الملك عبد العزيز للإبل وزير الشباب والرياضة وقيادات الاتحاد المصرى
سيناء - محمد حسين
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يشارك 29 هجانا مصريا فى سباق الهجن بمهرجان الملك عبد العزيز للإبل فى المملكة العربية السعودية، فى نسخته الثالثة التى انطلقت فعالياته فى الخامس من شهر فبراير الجارى، وينتهى فى الثالث والعشرين من مارس المقبل.

وقال سلامة أبو الندا، رئيس لجنة المسابقات فى الاتحاد المصرى لرياضات الهجن فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، إن لقاء عقده أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، بكل من المستشار عيد حمدان رئيس الاتحاد المصرى للهجن، والنائب جازى سعد عضو مجلس النواب، وعضو الاتحاد وشارك فيه ممثلا للهجانة، لوضع الترتيبات النهائية لمشاركة مصر المتميزة فى البطولة، والمقرر أن تكون فى ختاميات المهرجان خلال الفترة من 11 إلى 20 مارس القادم.

وأشار أبو الندا، أن المشاركة المصرية، تمت باختيار أفضل الهجن فى سن "الحق والناب"، ذات التميز فى السرعة العالية بعد اختبارات شديدة، وهى مملوكة لأصحاب الأبل من مختلف المحافظات المصرية، وإن المشاركة المصرية فى أهم محفل لرياضات الهجن، وتميز الرياضة المصرية بكل مجالاتها وماتحظى به رياضة الهجن على وجه الخصوص من اهتمام رسمى من قيادات الدولة من تشجيع للنهوض بها على المستوى المحلى والمشاركات الخارجية لتمثل الوطن بشكل مشرف وإعداد للحصول على مراكز متقدمة.


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